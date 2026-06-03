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علوم الدار

تدشين المسار البنفسجي المحدث وإطلاق أول حافلة كهربائية في رأس الخيمة

تدشين المسار البنفسجي المحدث وإطلاق أول حافلة كهربائية في رأس الخيمة
3 يونيو 2026 16:40

دشنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات المسار البنفسجي "النخيل - منار مول" بحلته الجديدة ضمن شبكة الحافلات العامة، معلنة عن تشغيل أول حافلة كهربائية ضمن هذا المسار ومجانية استخدامه بالكامل خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي.

وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية بهدف رفع كفاءة منظومة النقل العام وتسريع التحول نحو وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة تواكب تطلعات الإمارة لعام 2026، حيث شمل التحديث زيادة التغطية الجغرافية بمقدار 14 كيلومتراً عبر تطوير مسار الرحلات وزيادة نقاط التوقف، إلى جانب تحسين التغطية الزمنية لتقليل أوقات الانتظار ورفع مستوى الاعتمادية، بما يعزز التكامل مع المسارات الأربعة الأخرى (الأحمر، الأخضر، الأزرق، والبرتقالي).

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وأكد سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن هذا التحديث يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة النقل العام، مشيراً إلى التزام الهيئة بتبني أحدث التقنيات والحلول الذكية التي تحسن تجربة التنقل اليومي للسكان والزوار وترسخ مفاهيم النقل الأخضر المستدام.

ودعت الهيئة الجمهور للاستفادة من تطبيق "ساير" الذكي لتخطيط الرحلات وتتبع المسارات، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتوسيع شبكة النقل الداخلي لتصل إلى 215 كيلومتراً، سعياً لرفع نسبة التغطية الجغرافية لخدمات النقل العام في المناطق الحضرية من 55% إلى 65% بحلول عام 2026.

 

المصدر: وام
رأس الخيمة
هيئة رأس الخيمة للمواصلات
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