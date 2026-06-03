الأربعاء 3 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس الغد: أجواء صحوة ورياح مثيرة للغبار

طقس الغد: أجواء صحوة ورياح مثيرة للغبار
3 يونيو 2026 18:49

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة غرباً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب ويصبح شديد الاضطراب أحياناً آخر الليل، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والمد الثاني عند الساعة 02:41 والجزرالأول عند الساعة 09:43 والجزر الثاني عند الساعة 20:30، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:31 والجزر الأول عند الساعة 06:21.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 40 28 80 30
دبي 40 29 80 30
الشارقة 41 30 80 25
عجمان 42 30 75 25
أم القيوين 43 31 75 20
رأس الخيمة 44 31 75 20
الفجيرة 40 31 80 35
العين 45 28 60 15
ليوا 43 29 70 20
الرويس 39 28 70 25
السلع 38 29 70 20
دلما 36 28 75 30
طنب الكبرى / الصغرى 38 29 85 40
أبو موسى 39 29 85 40

             

    

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يعزي في وفاة محمود أحمد القيسية
تحديث مؤقت على نسبة الزيادة الإيجارية السنوية في إمارة أبوظبي

    

    

    

    

    

    

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
أبوظبي
آخر الأخبار
مصر تدين الهجمات التي استهدفت البحرين
الأخبار العالمية
مصر تدين الهجمات التي استهدفت البحرين
اليوم 20:06
«الشطرنج» يشارك في «أولمبياد سمرقند» و«خليجية الناشئين» وبطولة العرب
الرياضة
«الشطرنج» يشارك في «أولمبياد سمرقند» و«خليجية الناشئين» وبطولة العرب
اليوم 19:59
منصور بن زايد يعزي في وفاة محمود أحمد القيسية
علوم الدار
منصور بن زايد يعزي في وفاة محمود أحمد القيسية
اليوم 19:58
«دبي للسلة» يدشن نهائي الدوري الأدرياتيكي بمواجهة بارتيزان غداً
الرياضة
«دبي للسلة» يدشن نهائي الدوري الأدرياتيكي بمواجهة بارتيزان غداً
اليوم 19:45
السيارات الكهربائية الخاصة تشكل 25% من تراخيص السيارات الجديدة في ألمانيا
اقتصاد
السيارات الكهربائية الخاصة تشكل 25% من تراخيص السيارات الجديدة في ألمانيا
اليوم 19:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©