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«دفاع مدني الشارقة»: التوجيهات حول الذكاء الاصطناعي تعزّز العمل الحكومي

«دفاع مدني الشارقة»: التوجيهات حول الذكاء الاصطناعي تعزّز العمل الحكومي
4 يونيو 2026 01:35

الشارقة (وام) 

أكد العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بشأن تسريع تبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ودمجها في منظومة العمل الحكومي، تُمثل خطوة استراتيجية تعزّز كفاءة الأداء الحكومي وتُرسّخ جاهزية المؤسسات لمواكبة متطلبات المستقبل.
وقال العميد الشامسي: إن هذه التوجيهات تعكس رؤية الشارقة الاستباقية في توظيف التقنيات الحديثة لدعم مسيرة التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من الحلول الذكية في تطوير الأداء المؤسسي، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز دقة اتخاذ القرار بالاستناد إلى البيانات والمعطيات.
وأضاف أن هيئة الشارقة للدفاع المدني تنظر إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد باعتبارها أداة داعمة لتطوير منظومة الوقاية والسلامة والاستجابة للطوارئ، من خلال تعزيز سرعة تحليل البيانات، ورفع كفاءة إدارة الموارد والعمليات الميدانية، ودعم قدرات التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بكفاءة أعلى، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني حرص الهيئة على مواصلة مواكبة التوجهات الحكومية الرائدة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، من خلال الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتبنِّي الحلول التقنية المبتكرة، بما يعزّز جاهزيتها التشغيلية ويدعم جهودها في حماية الأرواح والممتلكات، انسجاماً مع رؤية الشارقة نحو حكومة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

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