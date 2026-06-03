تفاهم بين «إسعاد شرطة دبي» و«لاغاردير»

دبي (الاتحاد)



وقّع مركز بطاقة «إسعاد»، التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع شركة لاغاردير لتجارة التجزئة للسفر، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع تشغيل المطاعم وخدمات التجزئة في المطارات، بهدف تقديم خصومات ومزايا نوعية لحاملي بطاقة «إسعاد» في عدد من المطاعم والمنافذ الغذائية بمطاري دبي وأبوظبي الدوليين.

وقّع مذكرة التفاهم من جانب مركز بطاقة «إسعاد» العقيد صلاح المرزوقي، مدير المركز، ومن جانب الشركة، رامي إلياس سليمان، الرئيس التنفيذي للعمليات، بحضور عدد من الموظفين من كلا الجانبين.

وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود مركز بطاقة «إسعاد» المستمرة نحو توسيع شبكة المزايا والعروض الحصرية المقدّمة لحاملي بطاقة «إسعاد»، وضمن استراتيجية المركز الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة لحاملي البطاقة وأُسرهم، عبر توسيع نطاق الشراكات مع كُبرى الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية، بما يُتيح لهم الاستفادة من عروض حصرية تُلبّي احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم في مختلف القطاعات.

وبموجب الاتفاقية، يحصل حاملو بطاقة إسعاد على خصم حصري بنسبة 20 % في مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي التابعة للشركة في مطاري دبي وأبوظبي الدوليين، بما يشمل عدداً من العلامات الشهيرة والمطاعم المتنوعة التي تقدم تجارب ضيافة متميزة للمسافرين والزوّار.