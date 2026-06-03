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شرطة دبي تحذّر من القيادة عكس حركة السير

جمعة بن سويدان
4 يونيو 2026 01:35

دبي (الاتحاد)

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر القيادة عكس حركة السير، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة وقوع حوادث تصادم مميتة بسبب المواجهة المباشرة بين المركبات، وتعريض حياة السائقين والمشاة للخطر، والتسبب في تعطيل حركة المرور، وحدوث خسائر مادية وبشرية فادحة، مُشيرةً إلى أن قيمة مخالفة المركبة عكس حركة السير، تبلغ 600 درهم و4 نقاط مرورية سوداء وحجز المركبة لمدة 7 أيام، إلى جانب تطبيق المادة (98) من قانون السير والمرور، وهي عرقلة حركة السير البالغة قيمتها 500 درهم.
وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، إن قيادة المركبة أو الدراجة عكس حركة السير تمثل تهديداً مباشراً لحياة السائقين، وتعد من أبرز أسباب الحوادث المميتة، داعياً جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات الصحيحة واحترام قواعد المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
جاء ذلك، عقب حادث اصطدام بين مركبة ودراجة نارية على شارع داخلي بمنطقة مجان، بسبب قيادة سائق الدراجة النارية عكس اتجاه حركة السير، مما أدى إلى وقوع تصادم مباشر مع المركبة، وقد أسفر الحادث عن تعرضه لإصابات بليغة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقى بلاغاً عن الحادث، وعلى الفور تحركت دوريات المرور وفرق الإسعاف إلى الموقع، واتخذت الإجراءات اللازمة. 
وأكد أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة السير، مُشدداً على أن مثل هذه السلوكيات الخطرة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على السائقين ومستخدمي الطريق الآخرين، سواء من حيث الأرواح أو الممتلكات.
كما أكد العميد جمعة بن سويدان أن شرطة دبي مُستمرة في تنفيذ حملات توعوية مرورية تستهدف الحد من السلوكيات الخطرة على الطرقات، وستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، دعماً لأمن الطرق وسلامة المجتمع.

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