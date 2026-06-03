عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

وتم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها.

وشدد سموه على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

كما أكد سموه أن هذا العدوان الإيراني الإرهابي، الذي استهدف أيضاً البعثات والمقار الدبلوماسية، يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وتصعيداً خطيراً، وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.