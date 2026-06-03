تفاهم لتوطين الصناعات الدوائية الحيوية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة والمدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «أرسيرا لايف ساينسز» العالمية المتخصصة في قطاع علوم الحياة، التي تُركز على تطوير حلول رعاية صحية مبتكرة ومستدامة. وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار تعاون استراتيجي غير حصري يركّز على تعزيز توطين الصناعات الدوائية الحيوية، والتطوير السريري، وابتكارات حلول الرعاية الصحية المستقبلية في أبوظبي.

وتماشياً مع جهود دائرة الصحة - أبوظبي الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لابتكار علوم الحياة، سيُسهم هذا التعاون في بناء منظومة متكاملة لعلوم الحياة تشمل الأبحاث السريرية والعلاجات المبتكرة، بما يسهم في معالجة الأمراض الوراثية والنادرة من خلال علاجات قابلة للتوسع.

وفي إطار هذا التعاون، ستعمل «أرسيرا» مع شركة M42 على الاستفادة من البيانات الجينومية وقدرات الاستعلام في قواعد البيانات الجينومية لتقييم مدى انتشار مجموعة محددة من الأمراض الوراثية والنادرة. ومن خلال دمج رؤى علم الجينوم التي تتيحها دائرة الصحة - أبوظبي، إلى جانب منصات البيانات المتقدمة وقدرات تقديم الرعاية الصحية لدى شركة M42، مع خبرات «أرسيرا» في تطوير الأدوية في المراحل المتقدمة، وتطوير الأعمال، وإتاحة الوصول إلى الأسواق، يهدف هذا التعاون إلى تسريع إدخال العلاجات المبتكرة، وتحسين وصول المرضى إلى حلول علاجية متقدمة في المنطقة.



أربع ركائز استراتيجية

وسيركّز هذا التعاون على أربع ركائز استراتيجية، تشمل تطوير الأدوية المدعوم بعلم الجينوم: الاستفادة من الرؤى المستخلصة عبر البرامج الصحية والبحثية الوطنية المدعومة من دائرة الصحة - أبوظبي إلى جانب منصات بيانات M42، وخبرات «أرسيرا» في مراحل التطوير المتقدمة، لدفع مسيرة الطب الدقيق والعلاجات المبتكرة، مثل العلاجات الخلوية والجينية. وتسريع التطوير السريري: دعم التجارب السريرية في المراحل المتقدمة، وتعزيز توليد الأدلة السريرية، وتوسيع نطاق وصول المرضى إلى العلاجات المبتكرة. هذا فضلاً عن البنوك الحيوية المتقدمة وتطوير علاجات الخلايا الجذعية والطب التجديدي بالاستفادة من القدرات المتاحة، مثل بنك أبوظبي الحيوي، لتمكين ابتكارات علاجية رائدة. والتحوّل الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «نرحّب بهذا التعاون الذي يعكس قدرات أبوظبي المتنامية في مجال علوم الحياة، وطموح الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً لابتكارات الرعاية الصحية. ومن خلال جهود دائرة الصحة الرامية إلى تطوير التشريعات، وإنشاء بنية تحتية لبيانات الرعاية الصحية، وتوفير رؤى جينومية، ودعم الأبحاث السريرية، تسهم الدائرة في تهيئة الظروف التي تمكّن الشركاء من تسريع تطوير المستحضرات الدوائية الحيوية، وتعزيز توليد الأدلة، ودعم تطوير علاجات مستقبلية للعلاجات الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة».



قوة

قالت إيزابيل أفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة «أرسيرا لايف ساينسز»: «إن هذا التعاون بين شركتين تعملان في قطاع علوم الحياة ومقرّهما أبوظبي، يعكس قوة المنظومة الوطنية، إذ يجمع بين قدرات الابتكار والتصنيع وتسهيل وصول المرضى إلى العلاجات، بما يضمن تحقيق أثر مستدام».



دور استراتيجي

قال الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية المتكاملة لدى M42: «تؤكد الشراكة مع (أرسيرا) الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به M42 في تعزيز منظومة علوم الحياة في أبوظبي، من خلال شراكات هادفة وذات أثر واسع. ومن خلال الجمع بين قدراتنا في علم الجينوم والبيانات والذكاء الاصطناعي وتقديم الرعاية الصحية، وخبرات (أرسيرا)، فإننا ندعم تطوير قدرات الصناعات الدوائية الحيوية في الإمارة، ونوسّع فرص التطوير السريري، ونُسهم في ترجمة الابتكار إلى رعاية ملموسة تعود بالنفع على المرضى».