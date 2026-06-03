سلطان بن أحمد القاسمي يؤكد مواكبة البرامج الأكاديمية للتحولات التكنولوجية

الشارقة (وام)



ترأّس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة، في مكتب سموه بمقر الجامعة.

ورحّب سموه، في مستهل الاجتماع، بأعضاء المجلس الجدد، مقدماً سموه الشكر والتقدير لكافة أعضاء المجلس السابق على ما أسهموا به من جهود حثيثة ساهمت في تطوير الجامعة والنهوض بمستواها على مختلف الأصعدة، مُثنياً سموه على دورهم المحوري في مسيرة تقدمها وتطورها، مؤكداً سموه دعمه لأعضاء المجلس الحالي وما سيقدمونه من آراء ومقترحات بنّاءة، معرباً سموه عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم، وأن تُسهم رؤاهم في تعزيز تطور الجامعة واستدامة تميزها على كافة المستويات الأكاديمية والبحثية والمؤسسية.

وأشاد سمو رئيس جامعة الشارقة بما حققته الجامعة من إنجازات عززت سمعتها المؤسسية، وساهمت بتقدمها في التصنيفات الدولية، إضافة إلى إطلاق مبادرات استراتيجية في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ومحاكاة الرعاية الصحية والابتكار، مثنياً سموه على استمرار العمليات الأكاديمية والبحثية، والوصول إلى تخريج الطلبة في المواعيد المقررة رغم التحديات التي تواجه المنطقة.

وأكد سموه أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود ومواصلة تطوير منظومة البحث العلمي، وتحديث البرامج الأكاديمية لمواكبة التحولات التكنولوجية، وتسريع استيعاب التقنيات الناشئة في التعليم والبحث والعمليات المؤسسية، إلى جانب الحرص على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، واستقطاب الكفاءات الأكاديمية المتميزة، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص محلياً ودولياً، مشدداً سموه على أهمية الاستثمار في تطوير المواهب الإماراتية وتنمية القيادات المستقبلية، معرباً سموه عن ثقته بقدرة الجامعة على ترسيخ مكانتها جامعة بحثية رائدة في خدمة دولة الإمارات والمنطقة.

واعتمد المجلس الموازنة التشغيلية للجامعة للعام الأكاديمي 2026-2027م، والتي بلغت 1.36 مليار درهم، كما اعتمد المجلس تخريج دفعة جديدة من الطلبة الذين استكملوا متطلبات التخرج حتى نهاية فصل الربيع 2025-2026م، والبالغ عددهم الإجمالي 1927 خريجاً وخريجة، منهم 1500 بدرجة البكالوريوس، و66 بدرجة الدكتوراه، و355 بدرجة الماجستير، و6 بدرجة دبلوم الدراسات العليا.



تقرير

اطّلع المجلس على تقرير الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، الذي استعرض خلاله أداء الجامعة وإنجازاتها خلال العام الأكاديمي 2025-2026م في قطاع البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، وتطوير وتحديث مصادر البحث العلمي وخدمة المجتمع، وربط مخرجاته مع الأجندة الوطنية لخطط التنمية والأولويات الاستراتيجية للدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، ما يعزّز موقع الجامعة الريادي في الدولة والمنطقة.