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علوم الدار

عبدالله بن زايد يؤكد تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ويشيد بيقظة الأجهزة الأمنية بعد القبض على 15شخصاً في قضية عملاء إيران

عبدالله بن زايد
3 يونيو 2026 23:23

أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للقبض على 15 شخصاً من المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية لعملاء الحرس الثوري الإيراني، وزرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة، والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد.

وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في كشف خلايا هذا التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره.

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وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات.

واختتم سموه بالتأكيد على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي، مجدداً دعم الدولة الكامل لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها الوطنية.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
البحرين
الإمارات
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