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علوم الدار

محمد الشرقي: المؤسسات الثقافية ترسِّخ الوعي وتصون الهوية

محمد بن حمد الشرقي وإلى جانبه بيتر ماجي وميشيل زيولكوفسكي وحصة الفلاسي (وام)
4 يونيو 2026 01:39

الفجيرة (وام) 

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات الثقافية والمعرفية في ترسيخ الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية، ودعم المبادرات التي تسهم في ربط الإنسان بتاريخه وتجربته الإنسانية.  جاء ذلك خلال حضور سموه، في مجلسه، جلسة بعنوان «الذاكرة الحية: كيف تُسهم التجارب الإنسانية في تشكيل سردية المتاحف؟» بالتعاون مع «متحف زايد الوطني»، والتي قدّمها كل من الدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني، والدكتورة ميشيل زيولكوفسكي، الباحثة المتخصصة في الآثار والتراث الثقافي، وحصة الفلاسي من مبادرة «وجوه من الفجيرة».  وأشار سموّه، إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للمبادرات المعرفيّة التي تسهم في تعزيز الوعي الثقافي، وترسيخ القيم الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى تمكين المؤسسات من حفظ الذاكرة الوطنية، وتعزيز التواصل بين الأجيال. 
وتناولت الجلسة الدور المتجدد للمتاحف في بناء السرديات الثقافية، من خلال تجاوز المفهوم التقليدي للمؤسسات الثقافية بوصفها أماكن لحفظ المقتنيات، إلى فضاءات حية تسهم في توثيق التجارب الإنسانية، وربط الأثر المادي بما يمنحه عمقاً ومعنى.  واستعرض الدكتور بيتر ماجي تجربة متحف زايد الوطني في بناء سردية ثقافية تستند إلى التاريخ الوطني والذاكرة المجتمعية، مع إبراز التكامل بين التراث المادي وغير المادي، ودور المؤسسات الثقافية في تحفيز الذاكرة الجمعية، وتعزيز التواصل بين الأجيال، وحفظ المعرفة عبر الشهادات والتجارب الإنسانية. 
وأكدت حصة الفلاسي أن المشاريع الثقافية المعاصرة تسهم في إعادة تقديم التراث برؤية حديثة تجمع بين المعرفة والفن والهوية، وتعزز حضور الذاكرة المحلية في الحياة المجتمعية عبر مبادرات توثيقية وإبداعية. 
وأكّد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، دور المجلس وأهدافه في نشر الوعي الثقافي بجهود الدولة ومؤسساتها الوطنية الداعمة للهوية والثقافة والتراث. 

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