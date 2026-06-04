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علوم الدار

«التربية» تعتمد الجداول الزمنية لامتحانات نهاية العام الدراسي

«التربية» تعتمد الجداول الزمنية لامتحانات نهاية العام الدراسي
4 يونيو 2026 10:03

دينا جوني (أبوظبي)
اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجداول الزمنية لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الأكاديمي 2025-2026 للطلبة في جميع المراحل والمسارات التعليمية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، محددة مواعيد الاختبارات المركزية والإلكترونية وآليات تنفيذها، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتوحيد إجراءاتها على مستوى الدولة.
وبحسب الجداول المعتمدة، تنطلق اختبارات صفوف الثاني عشر للمسار العام يوم 24 يونيو الجاري بمادة الرياضيات، تليها اللغة الإنجليزية في 25 يونيو، ثم الكيمياء في 26 يونيو، والفيزياء في 29 يونيو، واللغة العربية في 30 يونيو، والتربية الإسلامية في الأول من يوليو، والدراسات الاجتماعية في الثاني من يوليو، لتختتم الامتحانات بمادة الأحياء في 3 يوليو المقبل. كما حددت الوزارة الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجاري لتسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (B) العملية. وأكدت الوزارة أن اختبارات الصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر ستُنفذ إلكترونياً في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، من خلال الحضور الفعلي للطلبة إلى المدرسة، فيما يُطبق اختبار إلكتروني كتابي لمادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر. ولفتت إلى ضرورة إحضار جميع الطلبة أجهزة الحاسوب الخاصة بهم خلال فترة الاختبارات، وعدم السماح للمعلمين بقراءة أسئلة الاختبارات المركزية، حفاظاً على معايير النزاهة والعدالة في التقييم. ووفقاً للموجهات العامة، يؤدي طلبة الصف الثاني عشر المسجلون في مدارس التعليم الخاص اختباراتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي قطاع العمليات المدرسية، فيما دعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى متابعة الجداول المعتمدة والالتزام بالتعليمات المنظمة للاختبارات لضمان سيرها بسلاسة وانتظام.

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