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بلدية أبوظبي تزرع 5000 شجرة جديدة خلال 2026

بلدية أبوظبي تزرع 5000 شجرة جديدة خلال 2026
4 يونيو 2026 11:03

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي زراعة أكثر من 2000 شجرة خلال عام 2025، وتواصل العمل على زراعة 5000 شجرة خلال العام 2026 في المماشي والممرات بجزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، ضمن مشروعها لتشجير المماشي والممرات، بما يرسّخ مفاهيم الراحة الحضرية والبيئة الصحية للسكان والزوار، ويعزز المظهر الجمالي العام.

يأتي المشروع انسجاماً مع رؤية إمارة أبوظبي في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال تطوير بنية تحتية خضراء، تدعم رفاه المجتمع وتواكب تطلعات المدينة العصرية.

وأكد المهندس ماجد عبد الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع التشغيل والصيانة في بلدية مدينة أبوظبي، أن هذا المشروع يترجم التزام البلدية بتطوير بنية تحتية حضرية مستدامة ترتكز على تعزيز جودة الحياة، مشيراً إلى أن توسيع الرقعة الخضراء يعد أحد الركائز الرئيسية في بناء مدينة أكثر مرونة وجاذبية، تلبي تطلعات المجتمع وتواكب طموحات إمارة أبوظبي المستقبلية.

وأضاف أن معظم الممرات والمماشي في جزيرة أبوظبي قد شملتها أعمال التشجير سابقاً، فيما تواصل البلدية حالياً جهود استكمال تشجير المواقع التي تتطلب زراعة إضافية، حيث تم إنجاز أعمال التشجير على امتداد الممرات والمماشي في الشوارع والحدائق العامة بما يقارب 24 كيلومتراً طولياً.

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وأوضح أن الأشجار المزروعة ضمن المشروع تضم أنواعاً محلية تتسم بقدرتها العالية على التكيف مع مناخ دولة الإمارات، وفي مقدمتها أشجار الغاف، إلى جانب أنواع مختارة بعناية تشمل الكاسيا، النيم، البونسيانا، البونجاميا، الفيكس، وأشجار الفاكهة، حيث تسهم هذه التشكيلة النباتية المتنوعة في تحقيق التظليل الطبيعي للمماشي والممرات مستقبلاً، مع تعزيز الغطاء النباتي.

وشملت الأعمال حتى الآن زراعة 21 موقعاً في جزيرة أبوظبي بأكثر من 2000 شجرة متنوعة تمت زراعتها خلال 2025، فيما تواصل البلدية تنفيذ مراحل المشروع خلال العام الجاري، لزراعة نحو 1,800 شجرة إضافية في مواقع جديدة داخل الجزيرة، و3200 شجرة في مواقع مختلفة بالبر الرئيسي، بإجمالي 5000 شجرة ظل على المماشي ومسارات الدراجات وممرات الجري.

ويُعد المشروع استثماراً مستداماً يسهم في خفض درجات الحرارة وتوفير الظل الطبيعي، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل الملوثات، والحد من الغبار والضوضاء، فضلاً عن دعم التنوع الحيوي، وتعزيز المظهر الحضاري العام للمدينة، وتوفير بيئة مريحة للسكان وجاذبة للزوار، بجانب الإسهام في تعزيز رفاهية المجتمع.

 

المصدر: وام
الأشجار
بلدية أبوظبي
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