حمد الشرقي يشهد تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة ويؤكد: الاستثمار في التعليم رهان الوطن نحو المستقبل

شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة، منهم 52 من برنامج الدراسات العليا ماجستير.

وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أن المؤسسات التعليمية تمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصقل شخصيته وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية.

كما أشار سموه إلى أن التعليم لا يقتصر على نقل المعرفة فحسب، بل يمتد ليشمل إعداد أجيال واعية ومؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الفجيرة.

وسلّم سمو الشيخ محمد الشرقي الشهادات للخريجين والخريجات من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير من مختلف التخصصات العلمية، وهنأهم متمنياً لهم التوفيق وداعياً إياهم إلى مواصلة رحلة العلم واكتساب المعرفة والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعمهم المستمر لمسيرة التعليم والتنمية، والتي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً رائداً في التقدم والازدهار، كما أكد أن الاستثمار في التعليم سيظل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مشرق، وتعزيز مكانة الوطن بسواعد أبنائه وبناته الخريجين.

كما أعرب الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعمه المتواصل لمسيرة التعليم العالي، ولسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على متابعته الحثيثة واهتمامه المستمر بتطوير المنظومة التعليمية وتمكين الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات العلمية.

وأكد أن هذا الحفل يجسد ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد، ويعكس نجاح الجامعة في إعداد أجيال مؤهلة بالعلم والمعرفة، قادرة على المساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص.

شهد حفل التخرج معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، والدكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء أمور الطلبة والطالبات الخريجين.