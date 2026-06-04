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علوم الدار

«خليفة الطبية» تعزّز ريادتها في علاج أمراض القلب الخلقية

توفير رعاية صحية تخصصية بمعايير عالمية داخل الإمارات (من المصدر)
5 يونيو 2026 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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تواصل شركة «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، ترسيخ مكانتها جهة رائدة على مستوى المنطقة في علاج أمراض القلب الخلقية، وذلك من خلال النجاح الذي حققته مدينة الشيخ خليفة الطبية في علاج مجموعة من الحالات القلبية المعقدة لدى الأطفال والبالغين، مؤكدةً توفير رعاية صحية تخصصية بمعايير عالمية داخل دولة الإمارات.
ووراء كل إنجاز طبي قصة إنسانية تحمل في طياتها الصمود والدقة والثقة. فعند عُمر ثلاث سنوات فقط، خاضت الطفلة «رحمة» تحديات صحية. إذ وُلدت بحالة قلبية خلقية معقدة للغاية أثّرت على عدة أجزاء من قلبها، ما جعل سنواتها الأولى مليئة بعدم اليقين والحاجة إلى رعاية طبية مكثّفة. ومن خلال سلسلة من العمليات الجراحية القلبية الدقيقة عالية الخطورة، التي أُجريت خلال عامها الأول، تمكن فريق متعدد التخصّصات في مدينة الشيخ خليفة الطبية من التعامل مع تطورات حالتها عبر تخطيط دقيق وتنسيق متكامل. واليوم، وصلت «رحمة» إلى مرحلة من الاستقرار السريري، مع تحسن ملحوظ في وظائف القلب ومستويات الأكسجين، في إنجاز يعكس تميزاً طبياً لافتاً وإرادة استثنائية.
وتُعد قصة «رحمة» واحدة من قصص عدة تعكس تزايد ثقة المرضى في تلقي الرعاية الصحية التخصصية داخل الدولة.

أمراض قلبية نادرة
وبالنسبة للمريضة الإماراتية مريم، البالغة من العمر 28 عاماً، ارتبط علاجها القلبي لسنوات بالسفر إلى الخارج، حيث خضعت لعمليتين جراحيتين في الولايات المتحدة الأميركية. إلا أنها واجهت لاحقاً مضاعفة جديدة قد تهدد حياتها، تمثلت في تمدد كاذب في مخرج البطين الأيسر. وفي هذه المرة، اتخذت قراراً مختلفاً، حيث اختارت الخضوع للعلاج داخل الدولة، وذلك لثقتها بالإمكانات الطبية المتقدمة في دولة الإمارات. وقد أُجريت العملية الجراحية بنجاح في مدينة الشيخ خليفة الطبية، لتشكّل هذه الحالة دليلاً إضافياً على جودة الرعاية الصحية المتقدمة المتوفرة في الدولة.
وفي حالة أخرى، استقبلت مدينة الشيخ خليفة الطبية مريضة تبلغ من العمر 35 عاماً ضمن خدمات أمراض القلب الخلقية لدى البالغين، حيث كانت تعاني أمراضاً قلبية عدة نادرة وعالية الخطورة، شملت تشوه «القلب ثلاثي الأذين»، وقصوراً شديداً في الصمام التاجي، وارتفاعاً متقدماً في ضغط الشريان الرئوي. وقد تطلبت إدارة هذه الحالة مستوى عالياً من الخبرة الجراحية والتنسيق الدقيق ما قبل وبعد الجراحة. وتمكّن الفريق الطبي من إجراء استئصال الغشاء القلبي غير الطبيعي، وإصلاح الصمام التاجي بنجاح، ما أسهم في تحسن ملحوظ في حالتها الصحية، وأكد قدرة مدينة الشيخ خليفة الطبية على التعامل مع أكثر الحالات تعقيداً في أمراض القلب الخلقية لدى البالغين.

خطط علاجية مخصّصة
وقال الدكتور رضوان أحمد، استشاري جراحة القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية - «صحة»: «تمثل أمراض القلب الخلقية تحدياً معقداً ومتطوراً باستمرار، مما يتطلب وضع خطط علاجية مخصصة تراعي احتياجات كل مريض على مدار حياته. وتعكس هذه الحالات ليس فقط مستوى التعقيد الذي نتعامل معه، بل أيضاً عمق الخبرات، والتكامل بين التخصصات، والبنية التحتية المتقدمة المتوافرة في مدينة الشيخ خليفة الطبية. والأهم من ذلك، أنها تعكس تزايد ثقة المرضى في الحصول على رعاية صحية تخصصية داخل الدولة».

دقة ومتابعة
قال الدكتور بنديكت راج، استشاري جراحة القلب لدى الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «إن التعامل مع أمراض القلب الخلقية المعقدة، لاسيما لدى الأطفال، يتطلب تخطيطاً طويل الأمد، ودقة عالية، ومتابعة مستمرة. وتُعد رحلة الطفلة رحمة مثالاً حياً على ما يمكن تحقيقه من خلال النهج الجراحي المرحلي والرعاية المتكاملة. ويظل وصول المرضى إلى مرحلة الاستقرار وتحسن جودة حياتهم الهدف الأسمى لكل فرد في الفريق الطبي».
ولا يقتصر أثر هذه الحالات على النتائج السريرية فحسب، بل يمتد ليشمل حياة المرضى وعائلاتهم. وفي تعليقها على رحلة ابنتها، قالت عائلة «رحمة»: «منذ البداية كنا ندرك أن الطريق لن يكون سهلاً، لكن الرعاية والاهتمام الذي تلقيناه في كل مرحلة أحدثا فرقاً كبيراً. واليوم، ونحن نرى ابنتنا في حالة مستقرة وتتقدم نحو الأفضل، نشعر بامتنان عميق وأمل لم نكن نتصوره في السابق».

رعاية متقدمة
تؤكد هذه الحالات التزام «صحة» بتقديم رعاية صحية متقدمة تتمحور حول المريض، وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة لعلاج أمراض القلب المتخصصة.
وبصفتها إحدى الركائز الأساسية ضمن شبكة «صحة»، تواصل مدينة الشيخ خليفة الطبية أداء دور محوري باعتبارها العمود الفقري لمنظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، من خلال تقديم رعاية متقدمة على نطاق واسع، وضمان وصول المرضى إلى خدمات طبية عالمية المستوى داخل الدولة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في التميز السريري، وتكامل التخصصات، وتحسين النتائج الصحية طويلة الأمد، بما يسهم في إحداث أثر ملموس في حياة المرضى وإعادة تعريف كيفية تقديم الرعاية الصحية المعقدة في المكان الأنسب.

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مدينة خليفة الطبية
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