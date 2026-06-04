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علوم الدار

جامعة الإمارات تناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البيئة الأكاديمية

أحمد الرئيسي خلال الجلسة (من المصدر)
5 يونيو 2026 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار احتفالاتها باليوبيل الذهبي، وتحت شعار «إرث عريق.. ومستقبل واعد»، نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة الجلسة السابعة من مبادرة «نقاشات أكاديمية» بعنوان: «الذكاء الاصطناعي: من الاستراتيجية إلى التطبيق»، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز التحول الرقمي وترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي.
وأكد الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المرتكزات الأساسية في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى حرص جامعة الإمارات على توظيف التقنيات الحديثة لدعم جودة التعليم وتعزيز الابتكار وإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وناقشت الجلسة آليات توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الاستراتيجية المؤسسية للجامعة، من خلال تطوير السياسات المؤسسية، وتعزيز الحوكمة، وبناء القدرات البشرية والتقنية، بما يدعم تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأكاديمية والإدارية.

أحمد الرئيسي
التقنيات الحديثة
التحول الرقمي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
جامعة الإمارات
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