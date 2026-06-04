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حمدان بن زايد: برؤية محمد بن زايد.. أبوظبي تواصل تطوير نموذج عالمي للعمل المناخي وحماية الطبيعة

حمدان بن زايد: برؤية محمد بن زايد.. أبوظبي تواصل تطوير نموذج عالمي للعمل المناخي وحماية الطبيعة
4 يونيو 2026 22:47

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، أن اليوم العالمي للبيئة، الذي يحتفى به هذا العام تحت شعار «دعوة عالمية إلى العمل المناخي»، يجسد التوجه العالمي نحو تسريع الحلول البيئية والمناخية وتعزيز الشراكات الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة.
وقال سموه، بهذه المناسبة، إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، تواصل ترسيخ نموذج تنموي متقدم يضع الاستدامة والعمل المناخي في صميم التخطيط للمستقبل، من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا وتطوير حلول مستدامة تعزز جاهزية المجتمعات والاقتصادات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وأضاف سموه أن رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرست نهجاً حضارياً جعل من حماية الطبيعة واحترام البيئة جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية في دولة الإمارات، وهو النهج الذي تواصل الدولة البناء عليه اليوم عبر مبادرات ومشاريع نوعية تدعم استدامة الموارد الطبيعية وتحافظ على حق الأجيال القادمة فيها.
وأشار سموه إلى أن مواجهة التغير المناخي تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات والمجتمع والأفراد، إلى جانب تعزيز البحث العلمي ونشر الثقافة البيئية وتمكين الأجيال من تبني ممارسات أكثر استدامة ومسؤولية تجاه البيئة.
ودعا سموه إلى مواصلة تطوير البرامج والمبادرات الرائدة لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية البرية والبحرية، بما يعزز ريادة أبوظبي في مجالات العمل البيئي والمناخي، ويدعم بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

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