لجنة التعليم العالي تناقش مستجدات تطوير المنظومة التشريعية والرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت لجنة التعليم العالي اجتماعها السادس، برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الاتحادية ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حوكمة منظومة التعليم العالي، ومواءمتها مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، ودعم جاهزية مؤسسات التعليم العالي لمتطلبات المستقبل.

وتناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مخرجات الاجتماع الخامس، إلى جانب الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن توجه وطني يستهدف بناء منظومة أكثر تكاملاً وكفاءة ومرونة، وتعزيز جودة التعليم العالي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلبة ومؤسسات التعليم العالي، بما يدعم تنافسية الدولة واستعدادها للتحولات المستقبلية.



جاهزية للمستقبل

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «يعكس اجتماع لجنة التعليم العالي استمرار العمل المؤسسي المشترك لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر جاهزية للمستقبل، من خلال تحديث الأطر التنظيمية الحاكمة للمنظومة، وتطوير الأنظمة والخدمات الداعمة والممكّنة للطلبة ومؤسسات التعليم العالي. كما تمثل هذه الجهود جزءاً من توجه وطني أشمل، يهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وتعزيز تنافسية القطاع، والارتقاء بدوره في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والمعرفية في الدولة».



التحديثات المقترحة

وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروعات القرارات والأطر الخاصة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، حيث تم استعراض أهداف القرارات وبحث بعض التحديثات المقترحة لضمان مواءمتها مع احتياجات القطاع، كما بحث المشاركون مستجدات الأطر الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وخطوات تنفيذها، حيث تهدف هذه الأطر إلى تطوير مرجعيات وطنية موحدة لتنظيم القطاع وتطوير آليات الحوكمة والرقابة، مع الحرص على جودة المخرجات، وضمان الاستدامة المؤسسية وحماية الطلبة. وناقشت لجنة التعليم العالي مستجدات تنفيذ نظام التمويل لمؤسسات التعليم العالي الحكومية للعام الأكاديمي 2025-2026، وآليات احتساب تكلفة تمويل التدريس استناداً إلى بيانات الطلبة وقاعدة بيانات التعليم العالي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، وتحسين موثوقية البيانات، وتطوير آليات التخطيط والتمويل.



منصة «مهارات الإمارات»

كما تناول الاجتماع أبرز البيانات الخاصة منصة «مهارات الإمارات»، المنصة الوطنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تم إطلاقها مؤخراً، بهدف توفير معلومات آنية عن سوق العمل وتعزيز الربط بين منظومة التعليم العالي واحتياجات قطاعات الأعمال في الدولة، حيث تسهم المنصة في دعم التخطيط الأكاديمي عبر أدوات مقارنة البرامج الأكاديمية بالوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل المستقبلي، وتحليل فجوات المهارات وفرص التوظيف، لتحديث البرامج الأكاديمية، ومواءمتها مع احتياجات القطاعات الاقتصادية.



المبادرات والسياسات

وأكد أعضاء اللجنة في ختام الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية ومؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية، لضمان تسريع تنفيذ المبادرات والسياسات التطويرية، لتحقيق الأثر المطلوب في رفع جاهزية مؤسسات التعليم العالي للمستقبل، وترسيخ دورها في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

يشار إلى أن لجنة التعليم العالي تم تشكيلها من قبل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. ويرأسها معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وتضم في عضويتها معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، رئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس كليات التقنية العليا، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالقطاع.