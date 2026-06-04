مجمع القرآن بالشارقة يناقش «مناهج إفراد القراءات»

الشارقة (وام)

نظّم مجمع القرآن الكريم في الشارقة، بالتعاون مع جامعة الشارقة والجامعة القاسمية، أمس، ندوة «موسوعة إفراد القراءات.. الآمال والتطلعات»، بمشاركة خمسة من الأساتذة والباحثين المتخصصين في علوم القراءات والتفسير.

وقال الدكتور عبدالله خلف الحوسني، الأمين العام للمجمع، تبرز الندوة أهمية علم القراءات وربطها بأصول الوقف والابتداء وعلم التفسير، ما يسهم في تمكين القرّاء والباحثين من تدبر القرآن الكريم وتصويب الأداء، مشيراً إلى أن المجمع يُولي اهتماماً كبيراً بالدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه، وتأتي موسوعة «مناهج إفراد القراءات» كأحد المشروعات العلمية للمجمع، وتتميّز بالشمول والتفصيل الوافي لعلم القراءات بجميع فروعها وعلومها، حيث من المتوقع أن تصل الموسوعة إلى نحو 150 مجلداً.

وأضاف: «لقد أطلق صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أربعاً من موسوعات (مناهج إفراد القراءات)، إضافة إلى مشجرات الروايات التي تُعدّ تلخيصاً بصرياً لأصول الرواية، ومصحف شرح الروايات، ومصحف بالضبط المشرقي مفرداً لكل رواية واستكتب فيها 70 عالماً».