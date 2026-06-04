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«توظيف × زاهب» ينطلق 17 نوفمبر المقبل

النسخة المقبلة تفتح مسارات أوسع نحو ريادة الأعمال (من المصدر)
5 يونيو 2026 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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يستعد معرض «توظيف × زاهب 2026» للانعقاد خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر، في نسخته الجديدة التي تركز على تعزيز التواصل المباشر مع جهات العمل، وتفعيل المقابلات الجادّة، ورفع جاهزيّة المرشحين، وفتح مسارات أوسع نحو ريادة الأعمال. 
واستقبلت نسخة 2025 أكثر من 10000 باحث وباحثة عن عمل من المواطنين الإماراتيين، بمشاركة 67 جهة، حيث أفاد 44% من العارضين بأنهم قاموا بتوظيف مرشحين مباشرة في الموقع، فيما جمع 37.5% منهم أكثر من 500 سيرة ذاتيّة على مدى ثلاثة أيام.
كما أكّدت جميع الجهات المشاركة التي شملها الاستطلاع نيتها العودة للمشاركة في نسخة 2026. ومنذ انطلاقه، دعم «توظيف × زاهب» أكثر من 30000 مواطن ومواطنة إماراتيين في الوصول إلى فرص عمل أو تطوير مساراتهم المهنيّة. وتبني نسخة 2026 على هذا الدور الممتد، استجابةً لسوق عمل بات أكثر تنافسيّة. 
وقد فُتح باب التسجيل الآن أمام الباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين للمشاركة في المعرض، كما باتت طلبات حجز الأجنحة متاحة أمام الجهات الراغبة في التواصل مع الكفاءات الوطنيّة.

معرض توظيف
معرض توظيف × زاهب
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