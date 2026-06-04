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علوم الدار

شيخة الظاهري: أبوظبي تطور حلولاً مبتكرة لحماية الموارد الطبيعية

شيخة الظاهري
5 يونيو 2026 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، أن اليوم العالمي للبيئة 2026 يمثل فرصة لتجديد الالتزام بحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتعزيز قدرة النظم البيئية على التكيف مع تحديات التغير المناخي، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها نحو التنمية المستدامة.
وأضافت أنه في الوقت الذي يحتفى فيه عالمياً هذا العام بشعار «دعوة عالمية إلى العمل المناخي»، تواصل هيئة البيئة – أبوظبي، وعلى مدى ثلاثة عقود، تنفيذ برامج ومشروعات بيئية قائمة على العلم والابتكار، عبر توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مراقبة البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، وتطوير حلول تدعم التكيف مع تغير المناخ في الإمارة.
وأشارت إلى أن إطلاق «خطة أبوظبي للتكيف مع تغير المناخ لقطاع البيئة 2025-2050» كان خطوة مهمة لتعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة آثار تغير المناخ، من خلال حماية المياه الجوفية والتربة والتنوع البيولوجي باعتبارها أنظمة أساسية لدعم الأمن المائي والغذائي والاستقرار البيئي. وتتضمن الخطة 142 إجراءً للتكيف حتى عام 2050، منها 86 مشروعاً خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي هذا السياق، واصلت الهيئة تحقيق إنجازات نوعية، من بينها رصد عودة الوشق العربي «الكاراكال» بعد غياب دام 35 عاماً إلى جانب استخدام تقنيات الرصد الذكية والطائرات المسيَّرة لمراقبة أكثر من 700 موقع، وإعداد أول أطلس للمياه الجوفية يوثق أكثر من 118 ألف بئر في الإمارة.
وأكدت أن هذه الجهود تعكس التزام هيئة البيئة – أبوظبي بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء لتعزيز ريادة الإمارة في مجالات العمل البيئي والمناخي، ودعم استدامة الموارد الطبيعية وجودة الحياة.

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