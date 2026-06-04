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علوم الدار

آمنة الضحاك: ريادة إماراتية في مواجهة التدهور البيئي

آمنة الضحاك
5 يونيو 2026 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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الإمارات.. ريادة في حماية البيئة وصناعة مستقبل مستدام لمواجهة التغير المناخي

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغيُّر المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تعد إحدى الدول الرائدة عالمياً في جهود تعزيز المرونة والصمود لمواجهة التدهور البيئي والتغيُّرات المناخية، وتسعى بشكل حثيث إلى تحويل تلك التحديات إلى فرص للنمو والابتكار والازدهار للأجيال القادمة.
وقالت معاليها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي ينطلق هذا العام تحت شعار «العمل للمناخ اليوم»: «في الوقت الذي يتّحد فيه العالم اليوم للاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، نجدد التزامنا بالعمل لأجل مستقبلٍ أفضل لكوكبنا. ما يزال التغيُّر المناخي يمثل التحدي الأبرز في عصرنا الحالي. ومع ذلك، أثبت التاريخ مراراً أن البشرية، عندما تتوحد حول هدف مشترك، فإنها تمتلك قدرة استثنائية على تجاوز أصعب التحديات. وتجسد دولة الإمارات هذه الحقيقة بوضوح، ففي منطقة تتسم بطبيعتها الجافة، لم نقبل أن يكون شح الموارد قدراً محتوماً، بل عملنا على تعزيز المرونة والقدرة على الصمود، ومواجهة التدهور البيئي، وبذلنا جهوداً حثيثة لتحويل أكثر التحديات البيئية تعقيداً إلى فرص حقيقية للنمو والابتكار».
وأضافت: «رؤيتنا متجذرة في هويتنا وإرثنا. واليوم، نستحضر الرؤية البيئية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لنصيغ منها واقعاً حياً. تتحول خططنا الرامية إلى حماية وتعزيز التنوع البيولوجي إلى إنجازات ملموسة. لقد نجحنا بالفعل في زراعة 50 مليون شجرة قرم والتي تعد خزانات طبيعية للكربون، ونمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفنا في زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030».
وتابعت معاليها: «نعمل على تطوير حلول خفض الانبعاثات والتوسع في حلول الطاقة المتجددة وفي مجال الطاقة النظيفة مثل تقنيات الهيدروجين لدعم صناعات المستقبل».

آمنة الضحاك
الإمارات
آمنة الضحاك الشامسي
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وزير التغير المناخي والبيئة
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