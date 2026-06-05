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الإمارات.. إجراءات احترازية إضافية للقادمين من عدد من الدول في إطار تعزيز الجاهزية للتعامل مع فيروس إيبولا

الإمارات.. إجراءات احترازية إضافية للقادمين من عدد من الدول في إطار تعزيز الجاهزية للتعامل مع فيروس إيبولا
5 يونيو 2026 14:46

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تطبيق إجراءات احترازية إضافية للقادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية جنوب السودان، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاستباقية الهادفة إلى تعزيز الجاهزية الوطنية للتعامل مع المستجدات المرتبطة بفيروس إيبولا.

وأوضحت الجهتان أنه تقرر إيقاف إصدار جميع أنواع التأشيرات الجديدة لمواطني الدول المذكورة، بما في ذلك تأشيرات الزيارة، اعتباراً من الساعة 13:00 من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026 قابلة للتمديد مع استمرار رحلات الشحن بين دولة الإمارات والدول الثلاث.

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كما تقرر منع دخول المسافرين القادمين من الدول المذكورة، بما في ذلك القادمون إلى الدولة عبر الترانزيت من خلال دولة أو عدة دول أخرى، ما لم يكونوا قد أمضوا أكثر من 21 يوماً خارج تلك الدول قبل الوصول إلى دولة الإمارات وذلك دون التأثير على استمرارية رحلات الترانزيت.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ استمرار متابعة المستجدات المرتبطة بفيروس إيبولا بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، ومتابعة تأثيرها على أي دول أخرى واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق تقييم المخاطر والمعايير الصحية المعتمدة.

المصدر: وام
فيروس إيبولا
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