"شرطة أبوظبي" توضح خطورة الانحراف المفاجئ وتدعو إلى الالتزام بخطوط السير الإلزامية

بثّت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مقطع فيديو توعوياً بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، وضمن مبادرة " لكم التعليق "، لحوادث مرورية وقعت نتيجة الانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المروري والارتقاء بمستويات السلامة على الطرق، وانسجامًا مع الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي».

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين إلى الالتزام بخطوط السير الإلزامية، وعدم تغيير المسار بصورة مفاجئة أو غير آمنة، والتأكد من خلو الطريق قبل الانتقال بين المسارات أو التجاوز، مؤكدة أن هذه السلوكيات الخاطئة تُعد من أبرز مسببات الحوادث المرورية وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية.