بلدية أبوظبي تكثّف حملاتها على المواقع الإنشائية

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية ميدانية على المواقع الإنشائية في جزيرة أبوظبي، بهدف الوقوف على مدى الالتزام بإجراءات حماية البيئة في مشاريع البناء والإنشاء، وتعزيز الامتثال للمتطلبات البيئية المعتمدة، بما يسهم في الحد من التلوث، والحفاظ على المظهر العام للمدينة.

واستهدفت الحملة العاملين في قطاع البناء والإنشاء من المقاولين والاستشاريين، ضمن إطار جهود البلدية الرامية إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى جميع الأطراف المعنية، وترسيخ مبادئ المحافظة على البيئة ومكافحة التلوث خلال مراحل تنفيذ المشاريع الإنشائية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة، وجودة الحياة في مدينة أبوظبي.

وركّزت الحملة على توعية العاملين في المواقع الإنشائية بأهم الاشتراطات والمتطلبات البيئية الواجب الالتزام بها، وفي مقدمتها ضرورة تقييم جميع المخاطر البيئية قبل البدء في الأعمال والأنشطة الإنشائية، بما يضمن الحد من الآثار السلبية المحتملة على البيئة المحيطة، ويعزّز من كفاءة الإجراءات الوقائية في مواقع العمل.

وشددت الحملة على أهمية المحافظة على نظافة الموقع الإنشائي، والتخلص من تجمعات المياه الراكدة، ومخلفات الصرف الصحي، والنفايات الصلبة والسائلة بالطرق السليمة، مع عدم السماح بتشكل بؤر قد تسهم في توالد الحشرات والقوارض، بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة وسلامة البيئة.

وأكدت الحملة كذلك ضرورة إجراء الفحص الدوري لجميع المواد والمعدات الموجودة في الموقع الإنشائي، والتأكد من عدم وجود أي تسربات قد تؤدي إلى تلوث البيئة، إلى جانب الالتزام بنضح المياه من المواقع بالطرق الصحيحة، واستخراج التصاريح اللازمة لنضح المياه الجوفية، وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.

وتم التنبيه إلى أهمية التأكد من صلاحية خزانات الصرف الصحي المؤقتة، والعمل على نقلها بشكل دوري من الموقع الإنشائي بوساطة شركات معتمدة، بما يضمن سلامة الإجراءات المتبعة، ويحافظ على بيئة العمل والمناطق المحيطة بالمشروع.

وتضمنت الاشتراطات التي ركزت عليها الحملة ضرورة فصل النفايات العضوية عن نفايات البناء والهدم داخل المواقع الإنشائية، والعمل على ترحيل النفايات بشكل دوري عن طريق شركات مرخصة، بما يسهم في رفع مستوى النظافة العامة، والحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤثر على البيئة أو تشوه المظهر الحضري.

وأسفرت الحملة كذلك عن تحرير إنذارات بحق المواقع المخالفة لاشتراطات وقانون البناء والإنشاء، في خطوة تؤكد حرص البلدية على تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وضمان التزام جميع المواقع الإنشائية بالمعايير البيئية المعتمدة.