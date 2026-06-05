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شرطة دبي تُنظّم فعالية مجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية

شرطة دبي تُنظّم فعالية مجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية
6 يونيو 2026 00:48

دبي (الاتحاد)

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تنظم القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بمركز التميز الرياضي ومجلس الروح الإيجابية، اليوم السبت في الساعة السادسة صباحاً، فعالية مجتمعية لمحبي الدراجات الهوائية، بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية، وذلك في مضمار ند الشبا.
وبيّنت شرطة دبي أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجهاتها في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ نمط حياة صحي، ودعم المبادرات المجتمعية، التي تسهم في إسعاد المجتمع، مؤكدةً أن المبادرة توفر تجربة رياضية لجميع العائلات مع أطفالهم، وللهواة، وللمحترفين، حيث يُمكنهم المشاركة ضمن مسار آمن وممتع يناسب مختلف المستويات.

شرطة دبي
دبي
الإمارات
الدراجات الهوائية
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