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علوم الدار

«إكبا» ينظم «يوم حصاد الدخن» لتبني المحاصيل الذكية

جانب من فعالية «يوم حصاد الدخن» (وام)
6 يونيو 2026 00:48

دبي (وام)

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نظّم المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» فعالية «يوم حصاد الدخن» بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، في خطوة ميدانية تستكمل زخم إطلاق المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً في دولة الإمارات، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع «إكبا» خلال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026.
حضر الفعالية الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الوطنية والشركاء الاستراتيجيين، وعدد من المزارعين والباحثين وصنّاع القرار، وجمع من طلبة الجامعات.
وسلّطت الفعالية الضوء على أهمية الدخن بوصفه أحد المحاصيل القادرة على التكيف مع التحديات المناخية.

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