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علوم الدار

«مياه وكهرباء الإمارات» تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 46% بحلول 2035

شعار شركة مياه وكهرباء الإمارات
6 يونيو 2026 00:48

أبوظبي (وام)

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تحتفي شركة مياه وكهرباء الإمارات، باليوم العالمي للبيئة 2026، من خلال تسليط الضوء على أهمية النهوض بالعمل المناخي على نحو قابل للقياس، والحفاظ الفعّال على الموائل الطبيعية في الدولة.
ويحتفل العالم باليوم العالمي للبيئة لعام 2026، برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تحت شعار «العمل للمناخ اليوم» في دعوة عالمية للتصدي للتحديات المُلحّة المتعلقة بالتغيُّر المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، والتأكيد بقوّة على أهمية تأمين مستقبل مستدام يقوم على خفض انبعاثات الكربون، وبناء علاقة استراتيجية مع البيئة الطبيعية.
ويتماشى هذا النهج المتكامل بشكل مباشر مع مهمة شركة مياه وكهرباء الإمارات، في تسريع انتقال دولة الإمارات نحو مستقبل مستدام وخالٍ من الكربون، حيث تتولى الشركة قيادة مساعي الانتقال نحو الطاقة المتجددة وتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون من خلال مجموعة من الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق خفض في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 46% تقريباً بحلول 2035 مقارنة بمستويات عام 2019، وتلبية 40% من الطلب على الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية.
وقال عادل السعيدي، نائب رئيس أول تطوير المشاريع في شركة مياه وكهرباء الإمارات، بهذه المناسبة، إن اليوم العالمي للبيئة يؤكد أن العمل المناخي يتجاوز مجرد خفض الانبعاثات، إذ يتطلب تحقيق انتقال جذري في نظام المياه والطاقة بما ينسجم مع الطبيعة، وتسهم الشركة بدور رئيسي في إزالة الكربون من إمدادات المياه والطاقة في أبوظبي من خلال تنفيذ مشاريع رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب تعاونها مع جمعية الإمارات للطبيعة، بهدف حماية الموائل الحيوية وتعزيز مرونة الدولة في مواجهة التغير المناخي.
وأضاف أنه من خلال دمج البنية التحتية المستدامة مع جهود الحفاظ على البيئة القائمة على الأسس العلمية، نضمن ازدهار اقتصادنا وتراثنا الطبيعي على المدى البعيد. 
وتدعم هذه الشراكة جهوداً شاملة في مجالات حماية الطبيعة والحياة الفطرية، والعمل المناخي، والاقتصاد الأخضر، والأمن الغذائي والمائي، وتفعيل دور المجتمع المدني. وانضمت الشركة إلى تحالف الإمارات للعمل المناخي (UACA)، بحيث يشارك موظفوها في برنامج «قادة التغيير» التابع لجمعية الإمارات للطبيعة، من خلال ورش عمل متخصّصة ورحلات ميدانية للحفاظ على البيئة تسهم في دعم استعادة الموائل الطبيعية الحيوية.

مياه وكهرباء الإمارات
شركة مياه وكهرباء الإمارات
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