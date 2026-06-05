«الوطني الاتحادي» يشارك في أعمال «برنامج القيادات الشابة»

بروكسل (الاتحاد)

شاركت سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال برنامج القيادات الشابة التابع لمؤتمر ميونيخ للأمن، الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء في مجالات الأمن والدفاع والدبلوماسية والإعلام من مختلف دول العالم.

وقالت سارة فلكناز في مداخلة لها خلال الجلسات، إن برنامج القيادات الشابة لمؤتمر ميونيخ للأمن يمثل منصة دولية مهمة تجمع القيادات الشابة وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم لمناقشة القضايا الأمنية والاستراتيجية الراهنة، وتبادل الرؤى حول التحديات العالمية المشتركة وسبل التعامل معها، مشيرة إلى أن البرنامج شمل جلسات حوارية تناولت مستقبل حلف شمال الأطلسي «الناتو»، والتهديدات الهجينة، والتضليل الإعلامي، والذكاء الاصطناعي، والأمن الأوروبي، والأوضاع في منطقة الساحل، إلى جانب دور البرلمانات في قضايا الأمن والدفاع والتعاون الدولي.

وأكدت أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها أداة داعمة للدبلوماسية الرسمية، ودورها في بناء جسور الثقة بين الدول وتعزيز الحوار حول القضايا الاستراتيجية والأمنية.