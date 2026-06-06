آراء واقتراحات سكان «السطوة» في «صوتك مسموع»

دبي (الاتحاد)



نظّم مجلس الروح الإيجابية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مبادرة «صوتك مسموع» في منطقة السطوة، وذلك ضمن «ملتقى السطوة المجتمعي»، ضمن سلسلة الفعاليات والملتقيات الهادفة إلى تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم واقتراحاتهم حول الخدمات والمبادرات المجتمعية، بما يعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ترسيخ ثقافة الشراكة المجتمعية، وتعزيز جودة الحياة والسعادة للسكان.

وشهدت المبادرة حضوراً وتفاعلاً من عدد من الإدارات التخصصية في شرطة دبي، شملت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة لمراكز الشرطة مُمثلة بمركز «التواصل مع الضحية»، ومركز شرطة بر دبي، بالإضافة إلى الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ممثلة بإدارة التوعية الأمنية.



منصّة مجتمعية

وفّرت المبادرة منصّة مجتمعية مباشرة أتاحت لسكان منطقة السطوة فرصة لطرح ملاحظاتهم واستفساراتهم ومناقشة احتياجاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات المجتمعية والأمنية وفقاً لاحتياجات أفراد المجتمع وتطلعاتهم، إلى جانب تعزيز الوعي الأمني والاجتماع، وترسيخ مفاهيم الأمن المجتمعي.

وتأتي مبادرة «صوتك مسموع» ضمن جهود مجلس الروح الإيجابية في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التقارب بين أفراد المجتمع والجهات الخدمية والأمنية، وترسيخ جسور الثقة والتعاون المشترك، بما يعكس رؤية دبي في بناء مجتمع أكثر سعادة وتماسكاً وأمناً.