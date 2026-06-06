«مستقبل الرياضيين» في جلسة حوارية لشرطة دبي

دبي (الاتحاد)



نظّمت شرطة دبي، مُمثلة بمجلس الرياضيين ومركز استشراف المستقبل، جلسة حوارية بعنوان «مستقبل الرياضيين في شرطة دبي»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي. وافتتح الجلسة العميد الدكتور الخبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، الأمين العام لمجالس المبادرات الحكومية بشرطة دبي، بحضور الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، ومشاركة نخبة من الرياضيين والخبراء والمختصِّين في القطاع الرياضي.

وقال العميد حمدان الغسيه إن الجلسة تأتي في إطار تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع الرياضي من الشركاء الداخليين والخارجيين، من المؤسسات والهيئات بالدولة، وتهدف إلى التعرف على كيفية العمل بنظرة مستقبلية من خلال رسم خريطة الطريق للمواهب الرياضية بمختلف الفئات بشرطة دبي.



تجارب ومبادرات

ومن جانبها، قالت الدكتورة مريم المطروشي، إن الجلسة تناولت العديد من المحاور، ومنها التحديات المستقبلية للرياضيين في شرطة دبي، والفرص المستقبلية لتمكين الشباب في المجال الرياضي والأمني، والشراكة المجتمعية في المجال الرياضي، بالإضافة إلى محور تصفير البيروقراطية. وبيّنت أن الجلسة شهدت نقاشات هدفت إلى استعراض عدد من التجارب والمبادرات الناجحة التي أسهمت في عملية تعزيز وصقل مهارات الرياضيين بشرطة دبي، مشيرة إلى أن مخرجات الجلسة وتوصياتها ستتم دراستها والعمل على تحويلها إلى مبادرات وبرامج.