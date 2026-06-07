الأحد 7 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"طرق دبي" تُنجز 90% من تطوير الجسر المؤدي لمداخل ومخارج "دبي هاربر"

"طرق دبي" تُنجز 90% من تطوير الجسر المؤدي لمداخل ومخارج "دبي هاربر"
7 يونيو 2026 14:32

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 90% من مشروع تنفيذ جسر بطول 1500 متر وبسعة مسارين في كل اتجاه، يوفّر مدخلاً ومخرجاً مباشراً بين شارع الشيخ زايد ومنطقة "دبي هاربر"، إحدى أبرز الوجهات البحرية والسياحية الحديثة في الإمارة، التي تضم أكبر مراس لليخوت في منطقة الشرق الأوسط.

 

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتطوير بنية تحتية متقدمة تعزز كفاءة شبكة الطرق وتواكب النمو العمراني والسياحي المتسارع، الذي تشهده دبي، بما يدعم انسيابية الحركة المرورية ويرفع مستوى الربط مع المشاريع التطويرية الحيوية ومناطق الجذب الرئيسة.

 

ويعمل في المشروع 1400 مهندس وعامل، موزعين على 12 فريق عمل، وبلغ إجمالي ساعات العمل المنفّذة أكثر من 4 ملايين ساعة عمل منذ انطلاقه، مع تحقيق أعلى مؤشرات السلامة المهنية، كما تجاوزت كمية الخرسانة المستخدمة في الجسر 45 ألف متر مكعب، فيما بلغت كمية الحديد 8273 طناً.

 

ووِفقاً للبرنامج الزمني، سيَجري افتتاح الحركة المرورية عبر الجسر للقادمين من شارع الشيخ زايد، من جهتي ديرة وجبل علي، باتجاه "دبي هاربر"، في يونيو الجاري، وسيشهد شهر يوليو المقبل افتتاح الحركة المرورية على الجسر الجديد من "دبي هاربر" باتجاه شارع النسيم، وكذلك الحركة المرورية من الجسر الجديد بالاتجاه المؤدي إلى تقاطع شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع شارع النسيم.

 

أخبار ذات صلة
وفد من "مصدر" يطلع على منظومة مبنى "الشراع" في دبي
ملتقى تخصصات المسالك البولية يناقش «التكنولوجيا العلاجية»

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن المشروع يشهد تقدّماً متسارعاً في وتيرة سير العمل، موضحا أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية للجسر تصل إلى 6000 مركبة في الساعة بالاتجاهين، وأن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير وتحسينات سطحية على أربعة تقاطعات رئيسة على امتداد مسار الجسر، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويرفع كفاءة الربط مع المنطقة.

 

وأضاف أن المشروع سيسهم، عند افتتاحه، في خفض زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى 3 دقائق، وتحسين انسيابية الحركة المرورية من وإلى "دبي هاربر" والمناطق المحيطة بها.

 

تُجدر الإشارة إلى أن "دبي هاربر" ينفرد بموقعه المتميّز بين جزيرتي "بلوواترز" و"نخلة جميرا"، وعلى مقربة من أشهر معالم دبي كبرج العرب، ويحتضن العديد من خيارات المعيشة والتسوق والترفيه، ويجري حالياً تنفيذ مشروع تطويري فيه يمتد على مسافة 1.5 كيلومتر، يشتمل على مجمّع سكني يحتضن 24 برجاً وحوالي 7500 شقة سكنية.

المصدر: وام
طرق دبي
دبي
الجسور
آخر الأخبار
مواهب نسائية واعدة تتألق في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
الرياضة
مواهب نسائية واعدة تتألق في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 14:35
"طرق دبي" تُنجز 90% من تطوير الجسر المؤدي لمداخل ومخارج "دبي هاربر"
علوم الدار
"طرق دبي" تُنجز 90% من تطوير الجسر المؤدي لمداخل ومخارج "دبي هاربر"
اليوم 14:32
النرويج أطول منتخبات المونديال والسعودية الأقصر في معدل الأطوال!
الرياضة
النرويج أطول منتخبات المونديال والسعودية الأقصر في معدل الأطوال!
اليوم 14:09
وفد من "مصدر" يطلع على منظومة مبنى "الشراع" في دبي
علوم الدار
وفد من "مصدر" يطلع على منظومة مبنى "الشراع" في دبي
اليوم 14:03
حضور ترامب يفرض إجراءات أمنية مشددة على نهائي السلة الأميركي
الرياضة
حضور ترامب يفرض إجراءات أمنية مشددة على نهائي السلة الأميركي
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©