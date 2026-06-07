بنك الإمارات للطعام و«دي بي ورلد» الخيرية يطلقان مبادرة «الخير المستدام»

أطلق بنك الإمارات للطعام ومؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية، الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، «مبادرة الخير المستدام» بالتعاون مع بلدية دبي وجمارك دبي وموانئ دبي العالمية.

تهدف المبادرة إلى الحد من هدر المواد الغذائية والاستفادة من الشحنات الغذائية المتروكة في ميناء جبل علي وإعادة توزيعها وفق المعايير الصحية المعتمدة.

ووقع الشركاء اتفاقية تعاون لتفعيل المبادرة بحضور معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي نائب رئيس مجلس الأمناء في بنك الإمارات للطعام ومعالي عبدالله بن دميثان رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي ولطيفة القمزي مدير عام مؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية وأحمد يوسف الحسن الرئيس التنفيذي المدير العام في دول مجلس التعاون الخليجي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» الرئيس التنفيذي والمدير العام في ميناء جبل علي وشهاب محمد الجسمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية الموانئ والمحطات في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيعمل الشركاء عبر هذا التعاون الاستراتيجي على حصر وإدارة الشحنات الغذائية المتروكة التي لا يرغب أصحابها في تخليصها جمركيًا داخل ميناء جبل علي ووضع المقترحات التي تسهم في تسريع الاستفادة منها إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطوير آليات تسهّل الإفراج عن الشحنات الغذائية المتنازل عنها في ميناء جبل علي وتحويلها إلى بنك الإمارات للطعام لتوزيعها على المستفيدين.

يستهدف التعاون أيضا تبسيط إجراءات وتكاليف الإفراج عن هذه الشحنات وتقليل المدة الزمنية اللازمة لصالح الشركات المتنازلة عن هذا النوع من الشحنات والراغبة في التبرع بها لصالح مبادرة وبرامج بنك الإمارات للطعام.

وقالت لطيفة القمزي إن هذه المبادرة تؤكد أهمية تضافر الجهود الحكومية في إمارة دبي لتعزيز العمل الخيري والإنساني ودعم التوجهات الوطنية لإمارة دبي ودولة الإمارات بوجه عام لتحقيق مبادئ الاستدامة في مجال العمل الخيري والحد من هدر المواد الغذائية والاستفادة من هذه الشحنات من خلال إعادة توزيعها إلى حيث تكون الحاجة إليها.

وأضافت القمزي أن «هذه المبادرة تعمل على تحويل التحديات إلى فرص وتمكين الارتقاء بالمنظومة الغذائية ودعم الجهات الرائدة في إدارة فائض الطعام وإيصاله لمستحقيه ومن بينهم بنك الإمارات للطعام الذي نتعاون معه ضمن الشركاء لإدارة وتنسيق العمليات الخيرية في إطار هذه المبادرة».

من جهتها، أكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي أن «هذه المبادرة تأتي بوصفها خطوة رائدة لتعزيز جهود الحفاظ على الموارد الغذائية ودعم العمل الخيري والإنساني لتوفير المواد الغذائية بأسلوب صحي وسليم وفق المعايير المعتمدة»، لافتة إلى أن «بلدية دبي ستوفر الدعم الفني والرقابي للتأكد من مطابقة الشحنات الغذائية للمعايير الصحية قبل تحويلها إلى بنك الإمارات للطعام إلى جانب تقديم استشارات وإرشادات لضمان الامتثال لمعايير السلامة الغذائية بما يسهم في تعزيز استدامة وسلامة المنظومة الغذائية».

من جهته، قال شهاب محمد الجسمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية الموانئ والمحطات «دي بي ورلد» - دول مجلس التعاون الخليجي إن «مبادرة الخير المستدام تمثل خطوة عملية نحو تفعيل دور القطاع اللوجستي في دعم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية من خلال توظيف إمكاناتنا التشغيلية وشبكتنا المتكاملة لإعادة توجيه الشحنات الغذائية المتروكة نحو غايات إنسانية ذات تأثير ملموس ونؤمن بأن هذه الشراكة تمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في تقليل هدر المواد الغذائية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ودعم مستهدفات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة».

وحول أهمية التعاون في مجال العمل الإنساني والخيري، قال منصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي إن «إطلاق مبادرة الخير المستدام بالتعاون مع شركائنا يعكس التزام جمارك دبي بدعم منظومة العمل الخيري في دولة الإمارات وتعزيز الأمن الغذائي عبر توفير حلول عملية ومستدامة. ونؤكد من جانبنا حرصنا على تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنات الغذائية المتروكة في ميناء جبل علي وتقديم التسهيلات الإدارية اللازمة وتقليل التكاليف المرتبطة بها بما يضمن وصول المواد الغذائية بأسلوب آمن إلى الجهات المستفيدة منها بكفاءة وسرعة».

من جهتها، قالت منال بن يعروف رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام إن مبادرة الخير المستدام تعد نموذجا مبتكرا للتعاون المؤسسي بين مجموعة من الجهات الرائدة على مستوى إمارة دبي بهدف معالجة حالات تكدس الشحنات الغذائية المتروكة في ميناء جبل علي لفترات طويلة الأمر الذي قد يؤدي إلى تلفها ومن ثم زيادة المخلفات الغذائية. وعبر هذه المبادرة الرائدة الداعمة للعمل الإنساني والممارسات المستدامة، ستتعاون الجهات على إدارة الشحنات الغذائية والمساهمة في تحويلها إلى بنك الإمارات للطعام ليتولى توزيعها على المستحقين في الدولة ما يعزز من استدامة الموارد والإدارة المثلى لفائض الطعام والحد من هدره وفي الوقت نفسه دعم جهود إمارة دبي في مجال تحقيق الأمن الغذائي.

تنص الاتفاقية على تكثيف الجهود التنسيقية من أجل تعزيز الوعي العام بأهمية الحدّ من هدر الأغذية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني ودراسة متطلبات ومعايير التميز المرتبطة بالفئات ذات الصلة بمجال التنمية المستدامة فضلاً عن استكشاف فرص المشاركة في الجوائز المحلية والدولية لتسليط الضوء على دور هذه المبادرة وإبراز إنجازاتها في مجالات التنمية المستدامة.