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علوم الدار

منصور بن زايد: الرياضة تبني الشخصية وتعزز الصحة والمعرفة تصنع الفرص

منصور بن زايد
8 يونيو 2026 11:30

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن المجتمع القوي يبدأ بإنسان صحي وواعٍ ومتمكن. فالرياضة تبني الشخصية وتعزز الصحة، والمعرفة تصنع الفرص، والابتكار يفتح آفاق المستقبل.

 

وقال سموه عبر منصة إكس:"نؤمن بأن المجتمع القوي يبدأ بإنسان صحي وواعٍ ومتمكن. فالرياضة تبني الشخصية وتعزز الصحة، والمعرفة تصنع الفرص، والابتكار يفتح آفاق المستقبل. ومن هذا المنطلق، نواصل الاستثمار في مواهبنا الوطنية وتمكينها بالمهارات والقيم التي تؤهلها للمساهمة في مسيرة التنمية وصناعة الغد".

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