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علوم الدار

«الطاووس الذهبي» لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان

راشد النعيمي لدى تسلمه درع الجائزة بحضور حمدان آل علي وعبدالرؤوف محمد وعيسى الشاعر (وام)
9 يونيو 2026 01:35

عجمان (وام) 

تسلّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، جائزة الطاووس الذهبي (Golden Peacock Award) عن فئة الخدمات والمنتجات المبتكرة، والتي قدمها معهد (Institute of Directors) في جمهورية الهند تقديراً لنجاح الدائرة في مشروع التدقيق الذكي على الفواتير باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جرى تسليم الشهادة بحضور الدكتور حمدان محمد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعبدالرؤوف محمود محمد، مدير إدارة الشؤون المالية، وعيسى حسن الشاعر، محاسب أول مدفوعات، وخلدون رفاعي محمد، محلل مالي رئيسي موازنات.
وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي جهود الكفاءات الطموحة وفرق العمل التي أسهمت في تطوير هذا المشروع وتحقيق الإنجاز النوعي، مؤكداً أن ما تحقق يُعد ثمرة للعمل المؤسسي المستدام والالتزام المستمر بتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة.
وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس قدرة كوادر الدائرة على الابتكار وتطوير حلول ذكية تسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، مبيناً أن التتويج يجسد الحرص التام على توظيف أحدث التقنيات والأنظمة المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق التميز المؤسسي واستدامة الأداء بما يواكب متطلبات المستقبل.
وأضاف أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية للتقدم، مشيراً إلى أن الدائرة ستواصل تطوير مشاريعها الذكية وتبني الحلول الرقمية التي تعزز جودة الحياة وترسخ مكانة عجمان كوجهة رائدة في العمل الحكومي المبتكر.

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