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بالتعاون مع «كريتيف».. المختبر المرجعي الوطني يُطلق تشخيص سرطان البروستاتا المعزّز بالذكاء الاصطناعي

بالتعاون مع «كريتيف».. المختبر المرجعي الوطني يُطلق تشخيص سرطان البروستاتا المعزّز بالذكاء الاصطناعي
9 يونيو 2026 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

تعاون المختبر المرجعي الوطني التابع لمجموعة M42، أحد أبرز مزوّدي خدمات التشخيص في المنطقة، مع شركة «كريتيف» Qritive المبتكرة في مجال علم الأمراض الرقمي، لإطلاق حلول متقدمة لتشخيص سرطان البروستاتا مدعومة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.
وتأتي وحدة «كريتيف» للذكاء الاصطناعي الخاصة بالبروستاتا، لتحلّل عينات الأنسجة رقمياً، وتسلّط الضوء على المناطق المثيرة للاشتباه، وتوفر رؤى منظمة لدعم الكشف عن السرطان وتدريجه بصورة أسرع وأكثر اتساقاً. ومن المتوقع أن يسهم دمج هذه الوحدة ضمن سير أعمال التشخيص للمختبر المرجعي الوطني في كليفلاند كلينك أبوظبي بدعم اختصاصيي علم الأمراض في رصد الأنماط المرضية الدقيقة، وتوحيد تفسير النتائج، وتحسين كفاءة سير العمل، بما يسرّع في نهاية المطاف عملية اتخاذ القرارات السريرية للمرضى المصابين بالسرطان.

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وقالت الدكتورة ليلى عبد الوارث، الرئيسة التنفيذية لقطاع التشخيص في M42: «لا يحلّ الذكاء الاصطناعي محل اختصاصيي علم الأمراض، بل يُعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات سريرية معقدة بمستوى أعلى من الثقة والكفاءة. وفي المختبر المرجعي الوطني نرى أن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة تحولية في علم الأمراض، إذ يمكنه الارتقاء بدقة التشخيص، والحدّ من التباين، وتمكين اختصاصيينا من التركيز على أكثر القرارات السريرية تعقيداً. وفي حالات مرضية مثل سرطان البروستاتا، حيث تؤثر دقة تصنيف درجة الورم بصورة مباشرة في مسارات العلاج، تحمل التقنيات التي تطورها كريتيف إمكانات واعدة للغاية».
ومن جانبها، قالت الدكتورة شويتا نارانغ، المديرة التنفيذية للعمليات الطبية والتجارية في المختبر المرجعي الوطني: «إلى جانب قيمته السريرية، سيسهم هذا الإنجاز في تطوير تشخيص السرطان ودعم منظومة صحية أكثر استجابة. فمن خلال إدخال حلول تشخيص سرطان البروستاتا المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الممارسة اليومية، نساعد مزوّدي خدمات الرعاية الصحية على إدارة الطلب المتزايد بكفاءة أكبر، وفي الوقت نفسه نمنح المرضى والأطباء وضوحاً أكبر في مرحلة حاسمة من رحلة الرعاية. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بتطوير التشخيص وتحسين نتائج المرضى في مختلف أنحاء دولة الإمارات».

التقنيات المبتكرة
قال برونو أوكيبينتي، الرئيس التنفيذي لشركة «كريتيڤ»: «يعكس هذا التطبيق التزاماً مشتركاً بتقديم رعاية عالية الجودة، قائمة على التكنولوجيا وبطابع إنساني على مستوى المنطقة».

 

المختبر المرجعي الوطني
سرطان البروستاتا
السرطان
الذكاء الاصطناعي
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