وفد بحريني يطلع على تجربة «دبي لرعاية النساء والأطفال»

دبي (وام)



اطلع وفد من مملكة البحرين الشقيقة على تجربة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في مجال رعاية الطفل ومنظومة الخدمات المتخصصة التي تقدمها، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية بشؤون الطفل في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعرَّف الوفد البحريني، خلال الزيارة، على أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة، إلى جانب نموذجها المتكامل في تقديم خدمات الرعاية والتأهيل والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، والذي يستند إلى نهج مهني يراعي احتياجاتهم المختلفة، ويسهم في توفير بيئة داعمة تعزز رفاههم واستقرارهم.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسسة، أن المؤسسة تواصل تطوير خدماتها وبرامجها النوعية، بما يرسخ مكانتها مركزاً مرجعياً في مجال رعاية الطفل، ويعزز من قدرتها على تقديم خدمات متخصصة تواكب أفضل الممارسات المهنية، وتسهم في الارتقاء بجودة حياة الأطفال، وتعزيز فرص نموهم في بيئة آمنة ومستقرة.

وقالت: «إن هذه الزيارات تجسِّد أهمية الشراكات المهنية في دعم مسيرة التطوير وتبادل الخبرات، وتمثِّل فرصة للاطلاع على التجارب والممارسات المؤسسية الرائدة والاستفادة منها».

وأعربت عن اعتزازها باستقبال الوفد البحريني الشقيق في ظل إيمان المؤسسة بأن تعزيز جسور التعاون بين المؤسسات الخليجية، يسهم في تطوير الخدمات الموجهة للأطفال والأسر، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أثر مستدام، ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والرفاه الاجتماعي.