الثلاثاء 9 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وفد بحريني يطلع على تجربة «دبي لرعاية النساء والأطفال»

الوفد البحريني خلال الزيارة (من المصدر)
9 يونيو 2026 01:35

دبي (وام)

اطلع وفد من مملكة البحرين الشقيقة على تجربة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في مجال رعاية الطفل ومنظومة الخدمات المتخصصة التي تقدمها، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية بشؤون الطفل في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعرَّف الوفد البحريني، خلال الزيارة، على أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة، إلى جانب نموذجها المتكامل في تقديم خدمات الرعاية والتأهيل والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، والذي يستند إلى نهج مهني يراعي احتياجاتهم المختلفة، ويسهم في توفير بيئة داعمة تعزز رفاههم واستقرارهم.
وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسسة، أن المؤسسة تواصل تطوير خدماتها وبرامجها النوعية، بما يرسخ مكانتها مركزاً مرجعياً في مجال رعاية الطفل، ويعزز من قدرتها على تقديم خدمات متخصصة تواكب أفضل الممارسات المهنية، وتسهم في الارتقاء بجودة حياة الأطفال، وتعزيز فرص نموهم في بيئة آمنة ومستقرة.
وقالت: «إن هذه الزيارات تجسِّد أهمية الشراكات المهنية في دعم مسيرة التطوير وتبادل الخبرات، وتمثِّل فرصة للاطلاع على التجارب والممارسات المؤسسية الرائدة والاستفادة منها».
وأعربت عن اعتزازها باستقبال الوفد البحريني الشقيق في ظل إيمان المؤسسة بأن تعزيز جسور التعاون بين المؤسسات الخليجية، يسهم في تطوير الخدمات الموجهة للأطفال والأسر، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أثر مستدام، ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والرفاه الاجتماعي.

أخبار ذات صلة
القوات النيجيرية تحرر 360 محتجزاً
«سلامة الطفل» تحذّر من مخاطر السقوط وإصابات الأطفال
الطفل
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
البحرين
مجلس التعاون الخليجي
الأطفال
آخر الأخبار
علي المزروعي والمشاركون بالجلسة الختامية للحوار المُهيكل في طرابلس (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: لا بديل عن الحل السياسي والدبلوماسي لتسوية الأزمة الليبية
9 يونيو 2026
آلة تعمل بقرب مبنى سكني تضرر عقب غارة أميركية إسرائيلية على طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: المفاوضات النهائية مع إيران مستمرة
9 يونيو 2026
رجل سوداني يمرّ أمام مبنى متضرر في الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: حرب السودان.. تهديد وجودي للمدنيين
9 يونيو 2026
دخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارات إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: مسار المفاوضات يساعد في إنهاء معاناة اللبنانيين
9 يونيو 2026
سفن في مضيق هرمز قرب شاطئ بندر عباس في إيران (رويترز)
الأخبار العالمية
عقوبات أوروبية على إيرانيين لعرقلة الملاحة بـ «هرمز»
9 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©