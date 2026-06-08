مشاريع مبتكرة لطلبة جامعة عجمان في «يوم البحث العلمي»

عجمان (وام)



نظّمت جامعة عجمان، النُّسخة التاسعة من «يوم البحث العلمي»، مؤكدة دورها في دعم تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم، من خلال بيئة أكاديمية داعمة للابتكار والبحث العلمي قائمة على الاستدامة، والإسهام المجتمعي الفعّال.

وشهد الحدث عرض مجموعة من المشاريع والأفكار الابتكارية لطلبة مختلف الكليات، فيما تنوّعت المشاريع بين الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والصحة العامة، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلوم الاجتماعية، والهندسة والتكنولوجيا، وشملت التسويق الرقمي، وسلوك المستهلك، والضيافة، والأمن السيبراني، والاستدامة، بالإضافة إلى الإعلام الرقمي، وصناعة المحتوى، وإدارة الاتصال، والإنتاج الإعلامي، بما يعكس تنوع التخصصات وثراء الإنتاج البحثي.

واختُتمت الفعالية بتكريم عدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس؛ تقديراً لمساهماتهم المتميزة، بما يعكس حرص الجامعة على ترسيخ ثقافة بحثية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتعزّز التعاون بين مختلف التخصصات.