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علوم الدار

تفعيل مجالس «التربويين» و«أولياء أمور» بمدارس دبي العام المقبل

أولياء أمور الطلبة شركاء استراتيجيون في الارتقاء بجودة التعليم (أرشيفية)
9 يونيو 2026 01:35

دبي (الاتحاد) 

فعّلت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في الإمارة مجلس طلبة دبي خلال العام الدراسي الحالي 2025 - 2026، بعضوية 16 طالباً وطالبة من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر، أو ما يعادلها في المناهج التعليمية المختلفة المطبقة في دبي، فيما تتجه «الهيئة» نحو تفعيل مجلس أولياء أمور دبي ومجلس دبي للتربويين مع بداية العام الدراسي المقبل 2026 - 2027.

واستقبلت «الهيئة» 152 مرشحاً لعضوية مجلس أولياء أمور دبي، و160 مرشحاً لعضوية مجلس دبي للتربويين، من بينهم تربويون إماراتيون، تمهيداً لاعتماد تشكيل المجلسين وفق معايير الأهلية وآلية الترشيح والفرز، التي تستند إلى منهجية علمية قائمة على أسس العدالة والشفافية والتنوع.
وسيوفّر كلٌّ من مجلس أولياء أمور دبي، ومجلس دبي للتربويين منصةً تعاونية للمجتمع التعليمي في المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة، لتعزيز التواصل المباشر مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وإشراكهم كشركاء استراتيجيين في الارتقاء بجودة التعليم، بما يتماشى مع استراتيجية التعليم في دبي 2033.
وسيضم مجلس أولياء أمور دبي 15 ممثلاً عن أولياء الأمور في المدارس الخاصة بمختلف أنحاء دبي، بما يضمن تمثيلاً واسعاً وشاملاً لمجتمع أولياء الأمور في الإمارة. كما سيتألف مجلس دبي للتربويين من 15 عضواً.

هدف مشترك

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قالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في «الهيئة»: «تستند استراتيجية التعليم في دبي 2033 إلى تربويين وأولياء أمور متفاعلين يدعمون التعلّم مدى الحياة، ويسهمون في تصميم رحلة المتعلم في دبي؛ بهدف بناء مجتمع تعليمي أكثر ترابطاً وتفاعلاً. ويُعد تفعيل مجلس أولياء أمور دبي، ومجلس دبي للتربويين، تعزيزاً لالتزام (الهيئة) بتمكين المعلمين وأولياء الأمور ليكونوا شركاء فاعلين في تعليم أبنائنا الطلبة، وداعمين لطلبة دبي في كل خطوة من مسيرتهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في رحلة كل متعلم في دبي، وعناصر رئيسة في تصميم السياسات والبرامج المرتبطة بقطاع التعليم الخاص في الإمارة». وأضافت: «مثلما تفاعل المجتمع التعليمي مع إطلاق مجلس طلبة دبي خلال العام الدراسي الحالي، الذي مثّل نموذجاً حقيقياً للشراكة الإيجابية بين الطلبة والمدارس والهيئة، فإننا نتطلع إلى أن يشكّل المجلسان إضافة نوعية إلى منظومة التعليم، وشراكة حقيقية يجني ثمارها جميع الطلبة في دبي».

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