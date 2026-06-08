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علوم الدار

المدارس الحكومية تستكمل استعداداتها لامتحانات نهاية العام

الامتحانات تنطلق في 24 يونيو الجاري (أرشيفية)
9 يونيو 2026 01:37

دينا جوني (أبوظبي)

عقدت فرق وزارة التربية والتعليم لقاءً افتراضياً مع الإدارات المدرسية استعداداً لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025 - 2026، المقرر انطلاقها في 24 يونيو الجاري، ركزت خلاله على متطلبات الجاهزية التقنية للطلبة وآليات ضمان سير الاختبارات الإلكترونية بكفاءة ومن دون معوقات. 

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وخلص اللقاء إلى جملة من الموجهات والإجراءات التنظيمية والفنية التي عممتها المدارس على الطلبة استعداداً للاختبارات الإلكترونية، تركزت على جاهزية الأجهزة المستخدمة في أداء الاختبارات الإلكترونية، سواء الأجهزة الوزارية أو الشخصية، مع تحميل وتحديث المتصفح الآمن (Secure Browser) قبل موعد الاختبار، والتأكد من دعم الجهاز للكتابة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى شحنه بالكامل وإعادة تشغيله قبل الحضور إلى المدرسة. كما شددت على عدم إمكانية الدخول إلى الاختبار عبر الهواتف الذكية، وضرورة استخدام متصفح «جوجل كروم»، وعدم محاولة فتح الاختبار من أكثر من متصفح في الوقت نفسه.
وتضمنت الموجهات إجراءات الدخول إلى منصة الاختبارات الإلكترونية، حيث دعت الوزارة الطلبة إلى عدم فتح الاختبار قبل الوقت المحدد، والانتباه إلى الزمن المخصص للإجابة، والتواصل مع مشرف القاعة عند مواجهة أي مشكلة تقنية لاستدعاء مسؤول الدعم الفني. وأكدت ضرورة عدم الخروج من الاختبار بعد البدء فيه قبل استكمال جميع الإجابات، والتأكد من ظهور إشعار التسليم النهائي (Done) لضمان حفظ الإجابات وإرسالها بنجاح. 
وفي إطار الاستعدادات المسبقة، وجهت المدارس الطلبة بأهمية التحقق من إصدار المتصفح الآمن المستخدم في الاختبارات، مع مراجعة فرق الدعم التقني في المدارس لتحديث البرنامج عند الحاجة قبل بدء الاختبارات. ويأتي اللقاء ضمن سلسلة إجراءات تنسيقية تنفذها الوزارة مع المدارس استعداداً لاختبارات نهاية العام؛ بهدف تعزيز الجاهزية التقنية والتنظيمية، وضمان أداء الطلبة لاختباراتهم الإلكترونية في بيئة مستقرة وآمنة.

معايير النزاهة
ستنفذ اختبارات الصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر إلكترونياً في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، من خلال الحضور الفعلي للطلبة إلى المدرسة، فيما يُطبق اختبار إلكتروني كتابي لمادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.
وسيكون على جميع الطلبة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم خلال فترة الاختبارات، وعدم السماح للمعلمين بقراءة أسئلة الاختبارات المركزية، حفاظاً على معايير النزاهة والعدالة في التقييم.

الفصل الدراسي الثالث
وزارة التربية والتعليم
المدارس الحكومية
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