«أوقاف دبي» تنجز مشروع وقف تداوي الصحي

دبي (الاتحاد)



أنجزت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، مشروع «وقف تداوي الصحي» في منطقة السطوة، والذي يوجه ريعه لدعم المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، وتوفير الرعاية الصحية للحالات الإنسانية عبر منشآت مجموعة تداوي للرعاية الصحية.

وجرى تنفيذ المشروع ضمن شراكة بين مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي ومجموعة تداوي للرعاية الصحية.

ويتألف المشروع من مبنى وقفي خيري أُقيم على مساحة 2515 قدماً مربعة، ويضم ثلاثة طوابق سكنية ومحال تجارية، إضافة إلى مرافق خدمية متنوعة، فيما بلغت كلفة إنشائه نحو 4.5 مليون درهم.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، أن المشروع يمثل إضافة نوعية للمبادرات الوقفية الصحية في الإمارة، ويعكس توجه المؤسسة نحو توسيع الأوقاف ذات الأثر الإنساني المستدام، بما يسهم في توفير العلاج والرعاية الصحية للحالات المتعسرة.

بدوره، قال مروان إبراهيم حاجي آل ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، إن المشروع يأتي تجسيداً لالتزام المجموعة بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على المساهمة في إطلاق مبادرات مستدامة تدعم علاج المرضى المعسرين، وتخفف الأعباء المالية عنهم.

وأوضح مروان إبراهيم حاجي آل ناصر أن مثل هذه المشاريع الوقفية تمثل نموذجاً رائداً للعمل الإنساني المستدام، وتعزز قيم التكافل والتراحم التي أرستها دولة الإمارات، عبر توفير خدمات صحية متكاملة للفئات غير القادرة على تحمل نفقات العلاج.