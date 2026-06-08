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علوم الدار

تفاهم بين «الإمارات للدواء» و«نوفو نورديسك» لتطوير القطاع الدوائي

فاطمة الكعبي خلال التوقيع (من المصدر)
9 يونيو 2026 01:35

دبي (الاتحاد)

وقّعت مؤسسة الإمارات للدواء مذكرة تفاهم مع شركة «نوفو نورديسك» العالمية، الرائدة في تطوير علاجات السُّكري والسمنة والأمراض النادرة؛ بهدف توطيد التعاون في مجال صناعة المنتجات الدوائية باستخدام أحدث التقنيات، وتعزيز منظومة دوائية متقدمة ومستدامة تدعم الابتكار. 

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وتُركّز المذكرة على رفع مستوى التعاون في مجالات أمن سلاسل الإمداد، من خلال رفع القيمة المحلية المضافة، وتوسيع الشراكات الداعمة لاستمرارية الإمدادات الدوائية، بما يسهم في تعزيز مرونة القطاع الصحي، واستدامة توفر المنتجات الدوائية.
كما تشمل الاتفاقية برامج لبناء القدرات وتطوير الكفاءات الوطنية، عبر مبادرات تدريبية وتبادل معرفي ومسارات تأهيل مهني، إلى جانب إشراك الكوادر الوطنية والطلبة في برامج أكاديمية وتطبيقية داخل بيئة العمل الدوائي.
وفي محور الابتكار والبحث والتطوير، تتضمن المُذكرة تهيئة بيئة تنظيمية داعمة لتسريع إدخال العلاجات الحديثة، وتوسيع فرص الوصول إليها، إضافة إلى تعزيز مشاركة المؤسسات والجهات المعنية في دولة الإمارات في مشاريع تطوير المنتجات والبحوث المرتبطة بأنشطة الشركة.
وتسهم هذه الشراكة في تمكين جاهزية القطاع الدوائي في دولة الإمارات، وترسيخ استدامة منظومته، وتوسيع آفاق الابتكار والتطوير، ودعم موقع الدولة ضمن أبرز المراكز الإقليمية والدولية في الصناعات الدوائية المتقدمة.

مؤسسة الإمارات للدواء
نوفو نورديسك
السكري
السمنة
الأمراض النادرة
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