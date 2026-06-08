دبي تعزّز النقل الصديق لأصحاب الهمم

دبي (وام)



تمثّل إمارة دبي أحد النماذج العالمية الرائدة في توفير منظومة نقل صديقة لأصحاب الهمم.

وفي هذا الإطار، وفّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بيئة خدمية شاملة تشمل 152 مبنى ومرفقاً مجهزاً بالكامل، فيما استفاد أكثر من 163 ألف مستخدم من أصحاب الهمم من خدمات النقل العام في الإمارة، في انعكاس مباشر لنجاح الجهود الرامية إلى تعزيز الشمولية وجودة الحياة.

وقال عبد الرحمن الجناحي، مدير إدارة المرافق والمنشآت في قطاع الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، إن جميع مباني ومرافق الهيئة مهيّأة بالكامل لتوفير بيئة خدمية متكاملة لأصحاب الهمم، تراعي مختلف احتياجاتهم. وأوضح أن وسائل النقل العام في الإمارة شهدت نمواً ملحوظاً في أعداد مستخدميها من أصحاب الهمم، إذ تجاوز عدد مستخدمي مترو دبي والترام من أصحاب الهمم 110 آلاف راكب، فيما تجاوز عدد مستخدمي الحافلات العامة 49 ألف راكب، إضافة إلى أكثر من 4 آلاف مستخدم لوسائل النقل البحري. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تأهيل مرافق الطرق والساحات العامة والمعابر والأرصفة والمنحدرات والمواقف والمصاعد واللوحات الإرشادية وعناصر السلامة والإشارات المرورية الذكية بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم، ويعزّز قدرتهم على التنقل والوصول إلى مختلف الوجهات بسهولة واستقلالية.

وتوفّر الهيئة مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات المخصّصة لأصحاب الهمم، تشمل إعفاءً كاملاً من رسوم عبور «سالك» ورسوم تسجيل وتجديد المركبات ورسوم استخدام وسائل المواصلات العامة عبر بطاقة «نول»، إضافة إلى إعفاء كامل من رسوم المواقف لمدة ثلاث سنوات، وإعفاء بنسبة 50% من رسوم خدمات ترخيص السائقين وأجرة التنقل في مركبات تاكسي دبي.