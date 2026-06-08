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علوم الدار

«التنمية الأسرية»: العلاقة الإيجابية بين الوالدين تعزّز الاستقرار النفسي للأبناء

خالد الكعبي
9 يونيو 2026 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مؤسّسة التنمية الأسرية أن العلاقة الإيجابية بين الوالدين تُعد من الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء، مشيرة إلى أن الأسرة المتماسكة تُمثّل البيئة الأولى لتشكيل شخصية الطفل وغرس القيم والمهارات التي تسهم في إعداد أجيال قادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع ومواكبة تحديات المستقبل.
وقال خالد أحمد الكعبي، اختصاصي اجتماعي في مؤسّسة التنمية الأسرية، إن الأطفال يتأثرون بشكل مباشر بالنماذج السلوكية داخل الأسرة، خصوصاً ما يتعلق بالحوار والاحترام والتعاون بين الوالدين، وهو ما ينعكس على طريقة تفاعلهم مع محيطهم الاجتماعي. وأكد أن الدراسات النفسية والاجتماعية تشير إلى وجود ارتباط بين جودة العلاقة الزوجية والصحة النفسية للأبناء، حيث تسهم الأجواء الأسرية المستقرة في تعزيز شعور الأبناء بالأمان والثقة بالنفس، ودعم نموهم الانفعالي والاجتماعي، بينما قد تؤدّي الخلافات الأسرية المتكررة إلى اضطرابات في التكيف وزيادة مستويات القلق والتوتر لديهم.
وأوضح الكعبي: أن الحوار البنّاء بين الوالدين، القائم على الإصغاء والاحترام المتبادل وتقبُّل وجهات النظر المختلفة، يُسهم في ترسيخ التماسك الأُسري، وينعكس إيجاباً على أساليب التربية، ويمنح الأبناء مساحة آمنة للتعبير عن آرائهم ومشاعرهم.
وأضاف أن الوالدين يلعبان دوراً محورياً في غرس القيم الأسرية مثل الاحترام والمسؤولية والتسامح والتكافل، مؤكداً أن استقرار الأسرة يبدأ من علاقة صحية بين الوالدين، وأن هذا الاستقرار ينعكس بشكل مباشر على التوازن النفسي والاجتماعي للأبناء.

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