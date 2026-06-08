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«شرطة أبوظبي» تدعو إلى الالتزام بعدم الوقوف في الصندوق الأصفر

«شرطة أبوظبي» تدعو إلى الالتزام بعدم الوقوف في الصندوق الأصفر
9 يونيو 2026 01:36

أبوظبي(الاتحاد)

حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين من الوقوف بالمركبات داخل الصندوق الأصفر في التقاطعات، مؤكدة أن هذا السلوك يؤدي إلى عرقلة انسيابية الحركة المرورية والتسبب في الازدحامات المرورية، فضلاً عن زيادة احتمالية وقوع الحوادث، وتعطيل حركة المركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية، وتحقيق الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي».
ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين إلى عدم دخول الصندوق الأصفر إلا عند التأكد من أن المسار أمامهم سالك بالكامل، والالتزام بقواعد السير وآدابه، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الطريق. كما أكدت أن الوقوف داخل الصندوق الأصفر يُعَد مخالفة مرورية، ويتم رصدها من خلال أنظمة المراقبة المرورية والدوريات المختصة. وأوضحت أن المادة 57 من قانون السير والمرور «دخول المركبات للصندوق الأصفر» مخالفة قيمتها 500 د.إ.

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