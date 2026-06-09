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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل فريق هجن الرئاسة

رئيس الدولة يستقبل فريق هجن الرئاسة
9 يونيو 2026 18:44

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" فريق هجن الرئاسة.. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

  • رئيس الدولة يستقبل فريق هجن الرئاسة

واطلع سموه خلال استقباله الفريق يرافقهم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن..على أهم الإنجازات التي حققتها هجن الرئاسة خلال مشاركاتها في مهرجانات ومنافسات موسم 2025 /2026 في ميادين سباقات الهجن في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منها : "سيوف" مهرجان الملك عبدالعزيز ومهرجان الاتحاد العماني ومهرجان البشائر في سلطنة عمان وبطولة الكويت الدولية لسباقات الهجن وختامي المرموم وختامي الشحانية.

وهنأ سموه الفريق بما حققه من إنجازات خلال المرحلة الماضية مشيداً بالجهود التي أسهمت في الارتقاء بمستوى هجن الرئاسة وتعزيز حضورها في ميادين المنافسات..مشيراً سموه إلى أن الرياضات التراثية تمثل عنصراً أصيلاً من روافد الموروث الثقافي والتراثي الإماراتي وتجسد ارتباط المجتمع بقيمه وتقاليده العريقة.

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وأكد أهمية مواصلة دعم هذا الموروث الوطني والمحافظة عليه بما يضمن استمراره وانتقاله إلى الأجيال المقبلة.

من جانبهم، أعرب الوفد عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم المتواصل الذي تحظى به سباقات الهجن في الدولة والرياضات التراثية عامة والذي كان له بالغ الأثر في تعزيز حضور هجن الرئاسة في المنافسات المحلية والخارجية.

المصدر: وام
رئيس الدولة
هجن الرئاسة
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