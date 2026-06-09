طحنون بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلوم إنرجي

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، الدكتور كيه آر سريدار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلوم إنرجي.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: "التقيتُ الدكتور كيه آر سريدار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلوم إنرجي، حيث ناقشنا الطلب المتزايد على الطاقة مع التوسع المتسارع للذكاء الاصطناعي، وأهمية تنويع مصادر الإمداد وتطوير حلول أكثر كفاءة وموثوقية تسهم في خفض التكاليف وتعزيز الجاهزية للمستقبل".

وأضاف سموه:"وتبادلنا وجهات النظر حول مراكز البيانات، بوصفها بنية تحتية استراتيجية لاقتصاد الذكاء الاصطناعي، وما يتطلبه نموها المتسارع من قدرات مستدامة وقابلة للتوسع تدعم الابتكار وتعزز التنافسية".

التقيتُ الدكتور كيه آر سريدار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلوم إنرجي، حيث ناقشنا الطلب المتزايد على الطاقة مع التوسع المتسارع للذكاء الاصطناعي، وأهمية تنويع مصادر الإمداد وتطوير حلول أكثر كفاءة وموثوقية تسهم في خفض التكاليف وتعزيز الجاهزية للمستقبل.



وتبادلنا وجهات… pic.twitter.com/FX0vyJQBfD — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) June 9, 2026