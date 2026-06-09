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علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلوم إنرجي

طحنون بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلوم إنرجي
9 يونيو 2026 22:26

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، الدكتور كيه آر سريدار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلوم إنرجي. 
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: "التقيتُ الدكتور كيه آر سريدار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلوم إنرجي، حيث ناقشنا الطلب المتزايد على الطاقة مع التوسع المتسارع للذكاء الاصطناعي، وأهمية تنويع مصادر الإمداد وتطوير حلول أكثر كفاءة وموثوقية تسهم في خفض التكاليف وتعزيز الجاهزية للمستقبل". 
وأضاف سموه:"وتبادلنا وجهات النظر حول مراكز البيانات، بوصفها بنية تحتية استراتيجية لاقتصاد الذكاء الاصطناعي، وما يتطلبه نموها المتسارع من قدرات مستدامة وقابلة للتوسع تدعم الابتكار وتعزز التنافسية".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
طحنون بن زايد
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