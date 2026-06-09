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15 جهة حكومية تشارك في دورة «إدارة الفعاليات» بالفجيرة

جانب من المشاركين في الدورة (وام)
10 يونيو 2026 01:01

الفجيرة (وام)

نظمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أمس، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «إدارة الفعاليات»، بمشاركة أكثر من 35 موظفاً من 15 جهة حكومية. وافتتح ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، الدورة، مؤكداً أهمية تطوير مهارات الكوادر الحكومية، وتعزيز قدراتها في التخطيط والتنظيم وإدارة الفعاليات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي والارتقاء بجودة الأداء الحكومي. وتهدف الدورة، التي تستمر 3 أيام، إلى تمكين المشاركين من أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الفعاليات، بدءاً من التخطيط المسبق، وبناء فرق العمل، وتوزيع المهام، وصولاً إلى إدارة الجمهور، والتعامل مع التحديات التنظيمية، وضمان تنفيذ الفعاليات وفق معايير احترافية تعكس الصورة المؤسسية للجهات المشاركة.

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