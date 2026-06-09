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جهود «أم الإمارات» أمام «قمة المرأة» في إسطنبول

ميثاء الشامسي أثناء إلقاء كلمتها أمام القمة بإسطنبول (وام)
10 يونيو 2026 01:02

إسطنبول (وام)

أكدت الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، أن دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكّن المرأة الإماراتية من المشاركة بنجاح في قطاعات استراتيجية كالطاقة المتجددة والصناعة والزراعة وريادة الأعمال، مع توفير برامج لتعزيز وجودهن في المناصب القيادية الفنية، وعزّز تواجدها في مجالات تخصّصية متقدمة، مثل الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، بحيث أصبحت المرأة شريكاً قيادياً أساسياً فيها، وهي قطاعات تمثّل محركات أساسية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة الشامسي في الدورة الـ36 من القمة العالمية للمرأة، التي انطلقت في إسطنبول في الجمهورية التركية تحت شعار «المرأة: بناء الجسور نحو غد أقوى»، واستعرضت فيها جهود سمو «أم الإمارات» في تطوير الفكر الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أن العلم والتطور التكنولوجي واستثمار الفرص والإدارة المستدامة للموارد، عوامل تهتم سموها في وضعها ضمن خطط تنفيذية ومبادرات رائدة من شأنها تعزيز مكانة المرأة اقتصادياً.

المبادرات

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أوضحت معالي ميثاء الشامسي أن رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تشمل جميع المبادرات ومنها المبادرات الإنسانية، والتي تتضمن برامج تنموية مستدامة تتيح للمرأة تطوير مهاراتها وخبراتها الاقتصادية، وتجعلها شريكة في البناء والاستدامة وقادرة على تعزيز مكانتها اقتصادياً واجتماعياً.
وألقت معاليها الضوء على نماذج من هذه البرامج الهادفة للارتقاء بمشاركة المرأة اقتصادياً سواء في داخل دولة الإمارات أو من خلال جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في الأعمال الإنسانية.
وركّزت القمة هذا العام الضوء على توسيع الفرص الاقتصادية للمرأة، وتعزيز التحالفات التجارية عبر الحدود، ورفع مكانة القيادة النسائية في مجالات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية.
وشارك في القمة عدد من ممثلي الحكومات وممثلات لهيئات وشركات ورواد أعمال، ومنظمات حكومية وغير حكومية إلى جانب مشاركة أكثر من 600 شخصية من 45 دولة.

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