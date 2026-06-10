وفد «المعارف الاستراتيجية» بعجمان يطّلع على تجربة «بيئة»

عجمان (وام)



اطّلع وفد من برنامج المعارف الاستراتيجية في حكومة عجمان على تجربة مجموعة بيئة في الاستدامة والابتكار، خلال زيارة ميدانية إلى مقر المجموعة في الشارقة.

واستقبل الوفد خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة بيئة، وعدد من القيادات التنفيذية في المجموعة.

وتعرّف المشاركون، خلال الزيارة، على مسيرة مجموعة بيئة ومنظومة أعمالها المتكاملة، ودورها في تطوير حلول عملية في قطاعات البيئة والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والعقارات، بما يعزّز جهود التنمية المستدامة ويرتقي بجودة الحياة.