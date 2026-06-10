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علوم الدار

تخريج طالبات مدرسة سعود بن صقر الخيرية برأس الخيمة

​سالم بن سلطان القاسمي يتوسط الخريجات في صورة جماعية (وام)
11 يونيو 2026 01:31

رأس الخيمة (وام)

شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، الاحتفال الذي أقامته مدرسة الشيخ سعود بن صقر الخيرية الخاصة «فرع 4» بتخريج كوكبة جديدة من طالبات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026-2025.
وأشاد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، بالمستوى الأكاديمي والتربوي الذي تقدمه مدارس الشيخ سعود بن صقر الخيرية، مؤكداً أن هذه المؤسسات تعكس الفكر الإنساني والتربوي الرائد للقيادة الرشيدة، مقدماً التهنئة والتحية للخريجات، ومقدراً ما بذلنه من جهد، وما حققنه من إنجاز جيد وملحوظ.
وأعرب عن فخره برؤية هذه الكوكبة المتميزة من الخريجات، اللواتي يمثلن أمل المستقبل والركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار في دولة الإمارات، مؤكداً أن تميزهن هو ثمرة تلاحم جهود الهيئتين الإدارية والتدريسية مع أولياء الأمور، ومعبراً عن ثقته بأنهن سيكنّ خير سفيرات للعلم والمعرفة في مرحلتهن الجامعية المقبلة، ليسهمن بفاعلية في رد الجميل للوطن.
وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي إلى الخريجات: «أبارك لكنّ تخرجكنّ، وإن حقّاً لكنّ أن تعتززن بالتعليم الجيد الذي حصلتنّ عليه في هذه المدرسة، وبالصداقات والعلاقات القوية التي كوّنتنّها مع زميلاتكنّ ومع معلماتكنّ، راجياً أن يكون ذلك حافزاً لكنّ كي تكنّ دوماً على مستوى الآمال والطموحات، واستثمرن كل ما وهبه الله لكنّ من طاقات وإمكانات، وكنّ دائماً حريصات على التعلم والنمو المستمر».
​وكرم الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الطالبات الخريجات وتوزيع الشهادات والجوائز التقديرية عليهن.

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